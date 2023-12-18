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В Тюменской области медики спасли подростка после отравления угарным газом

Сутки в реанимации. Тюменские медики спасли подростка, отравившегося угарным газом

18 декабря 2023, 15:32
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюменской области медики спасли подростка после отравления угарным газом

Медики областной больницы №4 спасли жизнь подростка, пострадавшего от отравления угарным газом. О несчастном случае, произошедшем в Сорокинском районе, рассказали в правительстве региона.

Инцидент произошел в разгар сильных морозов. Рано утром родители обнаружили ребенка без сознания в закрытой комнате. К приезду скорой помощь требовалась уже трем тюменцам. Родителям её оказали на месте, а вот подростка пришлось госпитализировать.

— Более суток ребенку оказывали специализированную помощь в отделении анестезиологии-реанимации. После стабилизации состояния его перевели в профильное отделение. Сегодня его жизни ничего не угрожает, пациент выписан на амбулаторное лечение, — рассказали в правительстве Тюменской области.

Угарный газ заполнил комнату ребенка из-за того, что трубу котла затянуло куржаком, пояснили специалисты газовой службы.

Родители, пережившие сильнейший стресс, теперь предупреждают других тюменцев о том, что нужно быть крайне аккуратными, ведь угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха. И призывают беречь себя и близких.

Ранее «Наш город» рассказывал о пожаре в деревянном доме в Тюменской области, из-за которого погибли трое детей. По предварительной версии, дети погибли из-за отравления угарным газом.

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#Тюмень#Реанимация#Медики#Спасение#Отравление#Отравление угарным газом#Инна Доровская
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