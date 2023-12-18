Сутки в реанимации. Тюменские медики спасли подростка, отравившегося угарным газом

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Инцидент произошел в разгар сильных морозов. Рано утром родители обнаружили ребенка без сознания в закрытой комнате. К приезду скорой помощь требовалась уже трем тюменцам. Родителям её оказали на месте, а вот подростка пришлось госпитализировать.
— Более суток ребенку оказывали специализированную помощь в отделении анестезиологии-реанимации. После стабилизации состояния его перевели в профильное отделение. Сегодня его жизни ничего не угрожает, пациент выписан на амбулаторное лечение, — рассказали в правительстве Тюменской области.
Угарный газ заполнил комнату ребенка из-за того, что трубу котла затянуло куржаком, пояснили специалисты газовой службы.
Родители, пережившие сильнейший стресс, теперь предупреждают других тюменцев о том, что нужно быть крайне аккуратными, ведь угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха. И призывают беречь себя и близких.
Ранее «Наш город» рассказывал о пожаре в деревянном доме в Тюменской области, из-за которого погибли трое детей. По предварительной версии, дети погибли из-за отравления угарным газом.