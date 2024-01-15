«Холод и апатия»: зимой в Тюмени ничего не хочется делать, как с этим бороться?

По словам специалиста, главная опасность сезонного расстройства в том, что оно может перерасти в затяжную депрессию, если вовремя не взяться за лечение. Также слабость и проблемы с концентрацией и памятью могут существенно сказаться на работе человека, а эмоциональные перепады — на его семейной сфере.