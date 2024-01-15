«Холод и апатия»: зимой в Тюмени ничего не хочется делать, как с этим бороться?

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Чаще всего от бессилия и безрадостности в холодное время года страдают жители северных регионов, климат которых отличается холодом, коротким световым днем и дефицитом солнца. Эти факторы провоцируют снижение энергии и интереса к жизни. Врачи такое состояние называют сезонным аффективным расстройством.
«Важно понимать, что не любая тоска подходит под этот термин. Мы говорим о продолжительном состоянии, которое характеризуется отсутствием сил, изменением аппетита и веса, намеренным уходом от социальных контактов, затруднениями в работе когнитивных процессов, в числе которых проблемы с памятью и сложность в концентрации», — объясняет врач психотерапевт Диана Ефимова.
По словам специалиста, главная опасность сезонного расстройства в том, что оно может перерасти в затяжную депрессию, если вовремя не взяться за лечение. Также слабость и проблемы с концентрацией и памятью могут существенно сказаться на работе человека, а эмоциональные перепады — на его семейной сфере.
«Обычно в таком состоянии человек ощущает, что его все раздражают, он не хочет ни с кем общаться, может нагрубить или высказать лишнего. Причем эта раздражительность может носить волнообразный характер. Состояние гнева в купе с отсутствием сил негативно влияет на общее состояние», — отмечает специалист.
Для того, чтобы побороть апатию и отсутствие сил, важно убедиться в первопричине возникновения этих симптомов. Нужно понимать, то такое состояние может быть также вызвано дефицитом микроэлементов.
«Первым делом стоит сдать анализы и убедиться, что в организме нет острых дефицитов. Часто на практике оказывается, что у пациента выраженный дефицит железа, что и является причиной его обостренного состояния, а потому не стоит пренебрегать регулярной проверкой состояния организма», — советует врач.
Однако, если ваше состояние мотивированно и иными признаками, то важно правильно подойти к решению проблемы, чтобы не усугубить ситуацию. В частности, нельзя себя ругать за лень и проколы в домашних делах и работе.
«Несколько ошибок не делают из вас плохого специалиста, это нужно осознавать. А если нет сил на домашние дела, то это не значит, что вы неряха или лентяй, этих ярлыков стоит избегать. Необходимо не осуждать себя за состояние, в котором вы находитесь, вашему организму нужны силы и вы ему их даете, это естественно», — объясняет Ефимова.
Но также в лень проваливаться нельзя. Полное погружение в апатию чревато усугублением общего состояния. А потому важно ставить на день простые цели, пусть и в небольшом количестве. За выполнение каждой себя нужно хвалить и вознаграждать отдыхом. Это поможет вам вернуть ценность труда и приятные ощущения после проделанной работы.
Одним из главных факторов борьбы с бессилием является спорт. Нужно постараться каждый день делать небольшую зарядку, так как физическая активность стимулирует выработку гормонов, повышающих эмоциональный фон.
«Здесь важно преодолеть свое „не хочу“, через силу нужно хотя бы 10 минут позаниматься спортом. Выберите наиболее комфортный для себя формат, не обязательно выходить на пробежку на улицу, вы можете тренироваться дома, есть даже варианты для который не нужно вставать с дивана», — говорит психотерапевт.
Также стоит окружить себя светом, которого мы лишены из-за зимнего сезона. Пусть вечером и хочется посидеть во тьме и под одеялом, старайтесь включать свет в квартире как можно чаще. Процесс исцеления светом можно совместить в другим — творчеством. Занятием любимым делом и проявление своей креативности также стимулирует выработку гормонов радости и поднятие эмоционального фона.
«Не менее важно в такой период поддерживать контакт с близкими. Расскажите о своем состоянии, поговорите о том, что вас расстраивает или беспокоит. Плечо товарища поможет вам не провалиться в глубины апатии», — считает эксперт.
Также старайтесь чаще смотреть любимые фильмы и слушать музыку, которая связана у вас с теплыми и радостными воспоминаниями, эмоциональный подъем спровоцирует прилив сил и тогда вы сможете встать с кровати и начать вновь получать удовольствие от жизни!