«Мерзнем на остановке»: почему в Тюмени возникли проблемы с общественным транспортом?

Тюменские власти сейчас говорят о том, что для решения проблемы с транспортом необходимо время — лишь после того, как пассажиропоток полностью сформируется, они будут принимать меры по изменению или добавлению подвижного состава. Однако необходимость этих мер особенно остро стоит сейчас, тюменцы уже не могут рассчитывать на городские автобусы, не зная прибудет ли к указанному в расписании времени «зеленый лимузин» или нет.