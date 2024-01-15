«Мерзнем на остановке»: почему в Тюмени возникли проблемы с общественным транспортом?

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Еще в конце 2023 гола стало известно, что в 2024-м могут обновиться перевозчики городского общественного транспорта. Городская администрация объявила более десятка закупок стоимостью порядка 4,4 миллиарда рублей, каждая из которых была разыграна.
Но уде в первые рабочие дни января стало очевидно, что работа перевозчиков вызывает серьезные вопросы, так как тюменцы массово сообщали о срывах в расписании и часовом ожидании привычных маршрутов. Учитывая массовость жалоб, власти отреагировали на проблему, сообщив о возможном применении санкций к перевозчикам и проведении профилактических бесед.
«По каждому отдельному вопросу проблемы отрабатываются. С перевозчиком, работающим на маршрутах № 80, 77, 71, 84, 24, проведено оперативное совещание по выполнению рейсов в соответствии с утвержденным расписанием», — заверил глава города Руслан Кухарук.
Глава городского департамента транспорта Евгений Сорокин также объяснил, что каждым муниципальным контрактом предусмотрены штрафные санкции, которые могут применяться к перевозчикам.
«Мы проводим регулярные оперативные совещания с перевозчиками, чтобы выровнять ситуацию. Проводили расширенное совещание, где обозначил все вопросы, которые накопились. Дали им небольшое количество времени, чтобы они устранили все причины по выходу техники. Все обещали выровняться, чтобы выход техники увеличился до 100%», — заверил Сорокин.
Также власти обещали провести рейды по маршрутам, результаты которых позже будут вынесены на обсуждение в администрации Тюмени. Однако на сегодняшний день проблема с автобусами так и не решилась. Жители продолжают жаловаться на отсутствие транспорта, что может свидетельствовать о том, что нынешние перевозчики со свей задачей не справляются.
Однако, как говорят представители перевозчиков, виноваты в сбоях не они, а обилие нововведений, к которым жителей города не подготовили.
«У нас ряд маршрутов отменили, ряд сократили, в некоторых изменили схему движения. Также ввели этот пересадочный тариф. И все это с начала года. У нас половина населения не знает об этих изменениях. К такому людей нужно готовить заранее и вводить изменения нужно постепенно, а не разом, еще и в начале года», — недоволен представитель одного из перевозчиков в Тюмени.
Так в Тюмени с начала года маршруты № 26 и №11д были отменены из-за того, что они дублировали маршруты № 49 и №11, на которых был низкий пассажиропоток. На маршруте №80 и №39 уменьшили количество транспорта из-за сокращения схемы движения, чтобы снизить время в пути для пассажиров.
«Два маршрута сегодня мы исключили полностью, потому что они дублировали другие маршруты полностью и в них не было потребности. Документация требует от нас, чтобы протяженность всех маршрутов не отличалась друг от друга более чем на 20%, а 80-й был самым длинным маршрутом, создавал неудобства из-за того, что попадал в пробки и невовремя приезжал на остановочные пункты. На 39 маршруте по просьбе жителей была сокращена схема движения, чтобы уменьшить время в транспорте», — объяснял Сорокин.
Однако сейчас из-за сокращения общего числа маршрутов, в автобусах усилилась давка, из-за чего воспользоваться необходимым маршрутом могут не все желающие, к такому выводу приходит транспортный логист Дмитрий Наумов.
«Решения об изменении маршрутов у нас принимаются незакономерно и в этом проблема. Почему-то ранее вопрос с автобусом №39 и его „излишней продолжительностью“, которая была неудобная многим, решили вводом экспрессов, что совершенно правильно, так появился автобус №3, который из Тюменской слободы едет до центра в 2 раза быстрее. Но сейчас решили вовсе убрать ряд остановок, на которых каждое утро по-прежнему стоят люди, вынужденные искать альтернативы, которые не так много, к тому же многие из них работают уже на пределе вместимости», — говорит эксперт.
Он убежден, что решение об отмене ряда маршрутов и исключении остановок, без ввода дополнительных единиц техники по оставшимся маршрутам, вполне ожидаемо создает дефицит транспорта и недовольства жителей.
Также в конце прошлого года на областном уровне было принято решение, запрещающее мигрантам работать водителями общественного транспорта. Закономерно, что после этого последовало огромное количество увольнений из сферы, где и без того наблюдался дефицит сотрудников.
«Область перевозок всегда была проблемной из-за тяжелых условий труда и невысокой ее оплаты. Но какое-то время эту проблему закрывали трудовые мигранты, мы видели, что они активно работали на линиях. Но после запрета их пришлось уволить, а желающих работать в городе за 50-60 тысяч с бешенным графиком — нет, так как в межрегиональных перевозках платят больше и условия там комфортнее», — объяснила социолог Наталья Девлешова.
Специалист по международным отношениям Кирилл Ковалев убежден, что запрет на работу в транспортной системе города для мигрантов стоит пересмотреть и ввести ряд ограничений, сняв полноценное вето.
«Нужно проанализировать ситуацию с кадрами и сделать соответствующие выводы. Пусть для устройства на работу будет тестирование и пусть будут ежеквартальные проверки, но создать условия для работы можно», — считает специалист по международным отношениям Кирилл Ковалев.
Тюменские власти сейчас говорят о том, что для решения проблемы с транспортом необходимо время — лишь после того, как пассажиропоток полностью сформируется, они будут принимать меры по изменению или добавлению подвижного состава. Однако необходимость этих мер особенно остро стоит сейчас, тюменцы уже не могут рассчитывать на городские автобусы, не зная прибудет ли к указанному в расписании времени «зеленый лимузин» или нет.
Эксперты убеждены, в что в Тюменской области есть проблема с оповещением населения в области изменения условий перевозок, также далека от идеала логистическая система и закономерность изменений в работе маршрутов.