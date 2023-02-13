Признак депрессии: Тюменский психиатр Тажиева рассказала о проблеме нарушения сна

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Если у человека портится настроение, и ему становится грустно – это не повод обращаться к специалисту. Проблемы начинаются, если подобное состояние затягивается или наблюдается часто, отметила Занифа Тажиева.
При подтверждении депрессии психиатр подберет нужное лечение. Это медикаментозная терапия или амбулаторное лечение.
Ранее «Наш город» сообщал, что за 2022 год более двух тысяч жителей Тюменской области получили льготные путевки на отдых в санатории.