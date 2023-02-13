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Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Признак депрессии: Тюменский психиатр Тажиева рассказала о проблеме нарушения сна

13 февраля 2023, 11:47
Фото: 1MI

Тюменский психиатр Тажиева назвала высокую утомляемость признаком депрессии

Врач-психиатр Областной клинической психиатрической больницы Тюмени Занифа Тажиева назвала высокую утомляемость и нарушение сна признаками депрессии. Помочь тюменцу сможет медикаментозная терапия, пишет ИА SM.News.

Если у человека портится настроение, и ему становится грустно – это не повод обращаться к специалисту. Проблемы начинаются, если подобное состояние затягивается или наблюдается часто, отметила Занифа Тажиева.  

При подтверждении депрессии психиатр подберет нужное лечение. Это медикаментозная терапия или амбулаторное лечение.

Ранее «Наш город» сообщал, что за 2022 год более двух тысяч жителей Тюменской области получили льготные путевки на отдых в санатории.


Многие тюменцы получили возможность пройти лечение в санаториях бесплатно
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