«Опасность суицидов»: в Тюменской области растет число психически больных

По данным департамента здравоохранения, число людей, страдающих психическими расстройствами растет с 2020 года. Так 2020 году таких пациентов в Тюменской области было 34 902, в 2021 году — 35 031, в 2022 их уже стало 35 653 человек. Также по официальной статистике Минздрава, в целом по России психическими расстройствами страдает почти 4 млн человек.