«Опасность суицидов»: в Тюменской области растет число психически больных

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
По данным департамента здравоохранения, число людей, страдающих психическими расстройствами растет с 2020 года. Так 2020 году таких пациентов в Тюменской области было 34 902, в 2021 году — 35 031, в 2022 их уже стало 35 653 человек. Также по официальной статистике Минздрава, в целом по России психическими расстройствами страдает почти 4 млн человек.
Однако психиатры уверены, что эти данные не совсем объективны, так как многие люди, страдающие подобными расстройствами, наблюдаются в частных клиниках, которые не предоставляют статистику в департамент здравоохранения.
«Люди выбирают частные клиники, так как не доверяют государственным. Во-первых, боятся постановки на учет, но это лишь из-за того, что граждане не понимают, как этп процедура проходит. А, во-вторых, у обществе давно зафиксировалось народное мнение, гласящее о том, что врачи платной клиники более компетентны. Хотя базовое образование и у частников, и у государственников одинаковое», — рассказала врач-психиатр Полина Сотникова.
По оценке психиатра, официальную статистику смело можно умножать на 2, чтобы приблизиться к более реальной картине. Сейчас частные и государственные врачи считают, что следовало бы подключить отдельные клиники к государственной системе для того, чтобы здраво оценивать ситуацию и более эффективно оказывать помощь населению.
«Проблема отсутствия единой базы пациентов непростая. С одной стороны, ее существование отпугнет людей, которым нужна помощь, но они боятся, что об их болезни кто-то узнает. Но есть и другая сторона, сейчас, когда к врачу приходит пациент, он не знает, есть ли у него на руках рецепт на какой-то препарат и какова история его болезни. Случается такое, что люди обманывают врачей, чтобы получить рецепты на сильнодействующие препараты в большом объеме», — рассказал «Нашему городу» психиатр ОКПБ Тюменской области.
Однако на данный момент единой базы пациентов не существует ни для психиатров, ни для врачей, специализирующихся на прочих областях здоровья.
Полина Сотникова также рассказала, что основной всплеск пациентов она заметила в периоды пандемии и после начала СВО.
«Не секрет, что коронавирус провоцирует развитие заболеваний тревожного спектра. Вдобавок у нас в пандемию был период изоляции и не все смогли ео пережить благоприятно. У некоторых именно в этот момент начали проявляться симптомы заболеваний, о которых они ранее не подозревали. Похожий скачок пациентом отмечался с началом СВО, здесь преобладало повышение тревожности и депрессивные эпизоды. Обозначу также, что эти два периода характеризуются всплеском расстройств непсихотического уровня», — говорит специалист.
Также одной из причин развития болезней, не связанных с нарушением работы организма, является развитие технологий и перестройка мышления современного человека. Сейчас даже ребенку приходится обрабатывать в разы больше информации, нежели ребенку 90-х годов. Такое интенсивное воздействие может сказаться на психике и вызвать развитие расстройства.
«Человечество перестроилось, а психика и мозг — еще нет. Поэтому у нас также наблюдается кратный рост расстройств депрессивного и тревожного спектра», — объясняет Соникова.
Но, к сожалению, специалисты отмечают и рост заболеваний, которые напрямую связаны с работой организма, часто это серьезные заболевания, которые могут быть хроническими. Так в Тюменской области стало больше людей, страдающих шизофренией и биполярным расстройством.
«Важно понимать, что это такое же заболевание, как сахарный диабет. С ним можно спокойно жить на том же уровне, что и здоровые люди, если вовремя заняться лечением и принимать поддерживающую терапию», — объясняет врач.
Одной из причин роста численности таких заболеваний Сотникова называет отсутствие должной диагностики. В последние 50 лет люди редко ходили к психиатрам и честно рассказывали им о своих проблема, поэтому многие тюменцы не знают, что их предки страдали от психического расстройства, которое могло достаться им по наследству.
Психиатр тюменской психиатрической больницы рассказал, что на учет ставят только людей в остром состоянии, которые могут нести угрозу для общества или самого себя.
«Мы понимаем, что с ростом числа психически больных растет потенциальное число самоубийств. Поэтому важно вовремя обнаружить серьезную проблему у человека и наблюдать за его состоянием, для этого и нужен учет, с которого при положительном результате лечения, граждан снимают», — объясняет врач-психиатр ОКПБ.
Многие тюменцы также боятся препаратов, которые назначают психиатры, считая, что они превратят человека в «овоща».
«Современные препараты, применяемые при лечении расстройств, работают мягко. К тому же каждому пациенту из подбирают индивидуально. Но никто не имеет права заставить вас пить эти препараты без вашего согласия, для этого вы должны подписать документ, а потому выбор за вами остается», — говорит психиатр.
Специалисты убеждены, что своевременная диагностика, качественное лечение, повышение доступности получения психиатрической помощи и единая база пациентов могут помочь нормализовать ситуацию в регионе и сделать жизнь людей, подверженных расстройствам наиболее комфортной.