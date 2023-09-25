Сезон тоски: тюменцы стали чаще жаловаться на депрессию

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Тюменцы все чаще начали обращаться к психологам, жалуясь на депрессию.
«С началом осени в тюменских больницах действительно стало больше пациентов, которые жалуются на осеннюю депрессию. Однако очень часто они называют депрессией обычные перепады настроения. Связанные, например, с переменой погодой», — сообщил изданию URA.ru анонимный источник, имеющий отношение к региональному Депздраву.
Семейный психолог из Тюмени Марина Антонова подтвердила, что тюменцы и правда начали чаще посещать психологов, но с депрессией это не связано. По ее словам, люди обращаются к специалистам, чтобы найти выход из трудной жизненной ситуации и поделиться переживаниями, хотя раньше они этого боялись. Правило «мужчины не плачут, а женщины не должны злиться» уходит в прошлое. Что касается депрессии: люди часто путают ее с осенней хандрой.