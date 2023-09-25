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У тюменцев растет доверие к психологам

Сезон тоски: тюменцы стали чаще жаловаться на депрессию

25 сентября 2023, 04:20
Фото: 1MI
У тюменцев растет доверие к психологам
С наступлением осени тюменцы стали чаше обращаться к психологам. Специалисты заявляют, что люди путают серьезное заболевание с обычными перепадами настроения.

Тюменцы все чаще начали обращаться к психологам, жалуясь на депрессию.

«С началом осени в тюменских больницах действительно стало больше пациентов, которые жалуются на осеннюю депрессию. Однако очень часто они называют депрессией обычные перепады настроения. Связанные, например, с переменой погодой», — сообщил изданию URA.ru анонимный источник, имеющий отношение к региональному Депздраву.

Семейный психолог из Тюмени Марина Антонова подтвердила, что тюменцы и правда начали чаще посещать психологов, но с депрессией это не связано. По ее словам, люди обращаются к специалистам, чтобы найти выход из трудной жизненной ситуации и поделиться переживаниями, хотя раньше они этого боялись. Правило «мужчины не плачут, а женщины не должны злиться» уходит в прошлое. Что касается депрессии: люди часто путают ее с осенней хандрой.

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#Общество#Тюменская область#Тюменцы#Психология#Депрессия#Любовь Селезнева
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