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Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

Цены на букеты к 8 марта в Тюмени стартуют с тысячи рублей.

«Придется раскошелиться»: сколько будет стоить букет к 8 марта в Тюмени?

6 марта 2024, 07:05
Фото: nashgorod.ru
Цены на букеты к 8 марта в Тюмени стартуют с тысячи рублей.

Цены на букеты к 8 марта в Тюмени стартуют с тысячи рублей

Многим уже страшно заходить в цветочные магазины, предвкушая предпраздничные цены. «Наш город» пробежался по ним за вас ми готов рассказать о том, как обстоят дела с ценами и какие букеты флористы готовы предложить тюменцам.

Тюльпаны — вечная классика

Несмотря на то, что сейчас тренды в области флористики активно сменяют друг друга, тюльпаны к 8 марта остаются самым желаемыми и продаваемыми цветами. Сейчас уже цветочные магазины и ларьки города завалены коробками с еще даже не распустившимися цветами — они будут на пике своей красоты в главный весенний праздник.

Ежедневно цветочные магазины города принимают крупные поставки тюльпанов.Ежедневно цветочные магазины города принимают крупные поставки тюльпанов.
Ежедневно цветочные магазины города принимают крупные поставки тюльпанов.
Фото: nashgorod.ru
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Причем цены на тюльпаны, не зависимо от магазина и его статуса, примерно одинаковые. Обычный цветок стоит от 90 рублей до 160, а пионовидный от 180 и выше. Однако многие продавцы не исключают, что цены 7 и 8 числа могут еще подняться на 10-15 рублей, а значит примерно на 10%. В среднем в Тюмени стоимость букета из 9 тюльпанов составит около 1 900-2 100 рублей. Столько же придется потратить на букет из 5 роз.

Отметим, что в прошлом году цена за цветок тюльпана составляла 50-70 рублей, а потому и букеты были значительно дешевле, купить композицию из тюльпанов можно было за 1 500 — 1 900 рублей.

Многие продавцы не исключают, что за день до праздника цены могут подскочить.Многие продавцы не исключают, что за день до праздника цены могут подскочить.
Многие продавцы не исключают, что за день до праздника цены могут подскочить.Многие продавцы не исключают, что за день до праздника цены могут подскочить.
Многие продавцы не исключают, что за день до праздника цены могут подскочить.Многие продавцы не исключают, что за день до праздника цены могут подскочить.
Многие продавцы не исключают, что за день до праздника цены могут подскочить.
Фото: nashgorod.ru
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Однако важно понимать, что рост цен — это не прихоть продавца, а желание окупить вложенные средства. Стоимость цветов напрямую зависит от курса рубля и цен на доставку. Страны поставщики поднимают цены из-за удорожания ресурсов для выращивания, в том числе электроэнергии. К тому же поставки цветов стали более проблематичными с введением экономических санкций — луковицы тюльпанов попали в списки запрещенных к ввозу в РФ из Европы товаров и подорожали в несколько раз.

В этом году поставлять луковицы тюльпанов в Тюмень было значительно сложнее.В этом году поставлять луковицы тюльпанов в Тюмень было значительно сложнее.
В этом году поставлять луковицы тюльпанов в Тюмень было значительно сложнее.
Фото: nashgorod.ru
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Букет на любой вкус и кошелек

Однако пугаться таких цен не стоит. Тюменские флористы — мастера своего дела и могут собрать красивый букет даже на достаточно скромную сумму — 900-1 200 рублей. Безусловно, он не будет отличаться изысками, скорее всего из цветов использоваться будут хризантемы, гвоздики или альстромерии, но выглядеть композиция достойно точно будет.

Для того, чтобы точно уложиться в такой ограниченный бюджет стоит выбирать более скромные салоны, располагающиеся в микрорайонах. Практика показывает, что в них услуги флориста значительно дешевле.

Букет можно собрать и на сумму до тысячи рублей.Букет можно собрать и на сумму до тысячи рублей.
Букет можно собрать и на сумму до тысячи рублей.
Фото: nashgorod.ru
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Но в целом, средняя стоимость букетов, как говорят флористы города, варьируется в диапазоне 2 500 — 3 000 рублей. Именно такую сумму готовы потратить тюменцы на покупку цветов. Вывод сделан на основании предзаказов, которые жители города стали оформлять еще с прошлых выходных.

Однако на эту сумму уже можно солидно разгуляться и выбрать те цветы, которые любит их будущая получательница. В празднику 8 марта флористы советуют выбирать букеты в весенней гамме и избегать темных оттенков. Однако, если ваша женщина без ума от бордовых роз, пионов или гербер, то стоит отбросить тренды и традиции, и постараться угодить героине предстоящего праздника.

Средняя стоимость букетов в Тюмени варьируется в диапазоне 2 500 — 3 000 рублей.Средняя стоимость букетов в Тюмени варьируется в диапазоне 2 500 — 3 000 рублей.
Средняя стоимость букетов в Тюмени варьируется в диапазоне 2 500 — 3 000 рублей.Средняя стоимость букетов в Тюмени варьируется в диапазоне 2 500 — 3 000 рублей.
Средняя стоимость букетов в Тюмени варьируется в диапазоне 2 500 — 3 000 рублей.Средняя стоимость букетов в Тюмени варьируется в диапазоне 2 500 — 3 000 рублей.
Средняя стоимость букетов в Тюмени варьируется в диапазоне 2 500 — 3 000 рублей.Средняя стоимость букетов в Тюмени варьируется в диапазоне 2 500 — 3 000 рублей.
Средняя стоимость букетов в Тюмени варьируется в диапазоне 2 500 — 3 000 рублей.Средняя стоимость букетов в Тюмени варьируется в диапазоне 2 500 — 3 000 рублей.
Средняя стоимость букетов в Тюмени варьируется в диапазоне 2 500 — 3 000 рублей.Средняя стоимость букетов в Тюмени варьируется в диапазоне 2 500 — 3 000 рублей.
Средняя стоимость букетов в Тюмени варьируется в диапазоне 2 500 — 3 000 рублей.Средняя стоимость букетов в Тюмени варьируется в диапазоне 2 500 — 3 000 рублей.
Средняя стоимость букетов в Тюмени варьируется в диапазоне 2 500 — 3 000 рублей.
Фото: nashgorod.ru
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Кстати, в вопросе покупки букетов потолка цены практически нет. В Тюмени некоторые все же заказывают огромные букеты метровых роз, которые обходятся в 40-50 тысяч рублей или пару сотен тюльпанов, что стоит также примерно 45 тысяч рублей.

Но такие безумные варианты подходят не всем, да и заказы нельзя назвать многочисленными. Флористы все же рекомендуют делать упор не на количество цветов, а на их качество. Лучше выбрать цветы, которые простоят в вазе дольше, чем вынудить даму через пару дней тащить огромный букет на помойку. Кстати, долго в вазе будут стоить: тюльпаны, гипсофилы, альстромерии, хризантемы, орхидеи, пионы и эустомы.

Флористы рекомендуют выбирать цветы, которые простоят дольше. Их стоит предпочитать крупные букетом из некачественных и недолго живущих цветов.Флористы рекомендуют выбирать цветы, которые простоят дольше. Их стоит предпочитать крупные букетом из некачественных и недолго живущих цветов.
Флористы рекомендуют выбирать цветы, которые простоят дольше. Их стоит предпочитать крупные букетом из некачественных и недолго живущих цветов.Флористы рекомендуют выбирать цветы, которые простоят дольше. Их стоит предпочитать крупные букетом из некачественных и недолго живущих цветов.
Флористы рекомендуют выбирать цветы, которые простоят дольше. Их стоит предпочитать крупные букетом из некачественных и недолго живущих цветов.Флористы рекомендуют выбирать цветы, которые простоят дольше. Их стоит предпочитать крупные букетом из некачественных и недолго живущих цветов.
Флористы рекомендуют выбирать цветы, которые простоят дольше. Их стоит предпочитать крупные букетом из некачественных и недолго живущих цветов.Флористы рекомендуют выбирать цветы, которые простоят дольше. Их стоит предпочитать крупные букетом из некачественных и недолго живущих цветов.
Флористы рекомендуют выбирать цветы, которые простоят дольше. Их стоит предпочитать крупные букетом из некачественных и недолго живущих цветов.Флористы рекомендуют выбирать цветы, которые простоят дольше. Их стоит предпочитать крупные букетом из некачественных и недолго живущих цветов.
Флористы рекомендуют выбирать цветы, которые простоят дольше. Их стоит предпочитать крупные букетом из некачественных и недолго живущих цветов.Флористы рекомендуют выбирать цветы, которые простоят дольше. Их стоит предпочитать крупные букетом из некачественных и недолго живущих цветов.
Флористы рекомендуют выбирать цветы, которые простоят дольше. Их стоит предпочитать крупные букетом из некачественных и недолго живущих цветов.
Фото: nashgorod.ru
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Предзаказ — гарантия спокойствия

Специалисты в области флористики предупреждают, что в сам праздник возможно придется постоять в очереди, так как спрос будет огромным, а сотрудники будут в первую очередь работать с предзаказами. А потому на то, чтобы зайти в цветочный и выбрать желаемый букет стоит заложить хотя бы полчаса.

Также тюменцам рекомендуют позаботиться о покупке цветов заранее. Во-первых, это поможет избежать суеты в сам праздник, а во-вторых, так у вас получится сэкономить, ведь цены по предзаказу фиксированные и для вас уже забронируют необходимые цветы.

Цветы в 8 марта лучше оформить по предзаказу.Цветы в 8 марта лучше оформить по предзаказу.
Цветы в 8 марта лучше оформить по предзаказу.Цветы в 8 марта лучше оформить по предзаказу.
Цветы в 8 марта лучше оформить по предзаказу.Цветы в 8 марта лучше оформить по предзаказу.
Цветы в 8 марта лучше оформить по предзаказу.Цветы в 8 марта лучше оформить по предзаказу.
Цветы в 8 марта лучше оформить по предзаказу.Цветы в 8 марта лучше оформить по предзаказу.
Цветы в 8 марта лучше оформить по предзаказу.
Фото: nashgorod.ru
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При оформлении предзаказа вы можете также выбрать вариант получения. Если хотите вручить букет сами, то можете оформить самовывоз или доставку к себе домой. А если боитель заморозить цветы, то доставку можно оформить к дому получательницы к желаемому времени. Стоимость доставки во многом зависит от удаленности района, но в среднем составляет около 300 рублей.

Заказав букет заранее также можно оформить его доставку к нужному адресу и нужному времени.Заказав букет заранее также можно оформить его доставку к нужному адресу и нужному времени.
Заказав букет заранее также можно оформить его доставку к нужному адресу и нужному времени. Заказав букет заранее также можно оформить его доставку к нужному адресу и нужному времени.
Заказав букет заранее также можно оформить его доставку к нужному адресу и нужному времени. Заказав букет заранее также можно оформить его доставку к нужному адресу и нужному времени.
Заказав букет заранее также можно оформить его доставку к нужному адресу и нужному времени. Заказав букет заранее также можно оформить его доставку к нужному адресу и нужному времени.
Заказав букет заранее также можно оформить его доставку к нужному адресу и нужному времени. Заказав букет заранее также можно оформить его доставку к нужному адресу и нужному времени.
Заказав букет заранее также можно оформить его доставку к нужному адресу и нужному времени.
Фото: nashgorod.ru
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