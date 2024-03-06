«Придется раскошелиться»: сколько будет стоить букет к 8 марта в Тюмени?

Причем цены на тюльпаны, не зависимо от магазина и его статуса, примерно одинаковые. Обычный цветок стоит от 90 рублей до 160, а пионовидный от 180 и выше. Однако многие продавцы не исключают, что цены 7 и 8 числа могут еще подняться на 10-15 рублей, а значит примерно на 10%. В среднем в Тюмени стоимость букета из 9 тюльпанов составит около 1 900-2 100 рублей. Столько же придется потратить на букет из 5 роз.