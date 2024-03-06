«Придется раскошелиться»: сколько будет стоить букет к 8 марта в Тюмени?

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Несмотря на то, что сейчас тренды в области флористики активно сменяют друг друга, тюльпаны к 8 марта остаются самым желаемыми и продаваемыми цветами. Сейчас уже цветочные магазины и ларьки города завалены коробками с еще даже не распустившимися цветами — они будут на пике своей красоты в главный весенний праздник.
Причем цены на тюльпаны, не зависимо от магазина и его статуса, примерно одинаковые. Обычный цветок стоит от 90 рублей до 160, а пионовидный от 180 и выше. Однако многие продавцы не исключают, что цены 7 и 8 числа могут еще подняться на 10-15 рублей, а значит примерно на 10%. В среднем в Тюмени стоимость букета из 9 тюльпанов составит около 1 900-2 100 рублей. Столько же придется потратить на букет из 5 роз.
Отметим, что в прошлом году цена за цветок тюльпана составляла 50-70 рублей, а потому и букеты были значительно дешевле, купить композицию из тюльпанов можно было за 1 500 — 1 900 рублей.
Однако важно понимать, что рост цен — это не прихоть продавца, а желание окупить вложенные средства. Стоимость цветов напрямую зависит от курса рубля и цен на доставку. Страны поставщики поднимают цены из-за удорожания ресурсов для выращивания, в том числе электроэнергии. К тому же поставки цветов стали более проблематичными с введением экономических санкций — луковицы тюльпанов попали в списки запрещенных к ввозу в РФ из Европы товаров и подорожали в несколько раз.
Однако пугаться таких цен не стоит. Тюменские флористы — мастера своего дела и могут собрать красивый букет даже на достаточно скромную сумму — 900-1 200 рублей. Безусловно, он не будет отличаться изысками, скорее всего из цветов использоваться будут хризантемы, гвоздики или альстромерии, но выглядеть композиция достойно точно будет.
Для того, чтобы точно уложиться в такой ограниченный бюджет стоит выбирать более скромные салоны, располагающиеся в микрорайонах. Практика показывает, что в них услуги флориста значительно дешевле.
Но в целом, средняя стоимость букетов, как говорят флористы города, варьируется в диапазоне 2 500 — 3 000 рублей. Именно такую сумму готовы потратить тюменцы на покупку цветов. Вывод сделан на основании предзаказов, которые жители города стали оформлять еще с прошлых выходных.
Однако на эту сумму уже можно солидно разгуляться и выбрать те цветы, которые любит их будущая получательница. В празднику 8 марта флористы советуют выбирать букеты в весенней гамме и избегать темных оттенков. Однако, если ваша женщина без ума от бордовых роз, пионов или гербер, то стоит отбросить тренды и традиции, и постараться угодить героине предстоящего праздника.
Кстати, в вопросе покупки букетов потолка цены практически нет. В Тюмени некоторые все же заказывают огромные букеты метровых роз, которые обходятся в 40-50 тысяч рублей или пару сотен тюльпанов, что стоит также примерно 45 тысяч рублей.
Но такие безумные варианты подходят не всем, да и заказы нельзя назвать многочисленными. Флористы все же рекомендуют делать упор не на количество цветов, а на их качество. Лучше выбрать цветы, которые простоят в вазе дольше, чем вынудить даму через пару дней тащить огромный букет на помойку. Кстати, долго в вазе будут стоить: тюльпаны, гипсофилы, альстромерии, хризантемы, орхидеи, пионы и эустомы.
Специалисты в области флористики предупреждают, что в сам праздник возможно придется постоять в очереди, так как спрос будет огромным, а сотрудники будут в первую очередь работать с предзаказами. А потому на то, чтобы зайти в цветочный и выбрать желаемый букет стоит заложить хотя бы полчаса.
Также тюменцам рекомендуют позаботиться о покупке цветов заранее. Во-первых, это поможет избежать суеты в сам праздник, а во-вторых, так у вас получится сэкономить, ведь цены по предзаказу фиксированные и для вас уже забронируют необходимые цветы.
При оформлении предзаказа вы можете также выбрать вариант получения. Если хотите вручить букет сами, то можете оформить самовывоз или доставку к себе домой. А если боитель заморозить цветы, то доставку можно оформить к дому получательницы к желаемому времени. Стоимость доставки во многом зависит от удаленности района, но в среднем составляет около 300 рублей.