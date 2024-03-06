«Дорожает все»: риэлторы опровергают слухи о падении цен на недвижимость в Тюмени

Стоит отметить, что квартиры-студии в тюменских новостройках подорожали за последний год на более чем на 500 тысяч рублей. Если в январе 2023 года средняя стоимость такой недвижимости составляла 3-3,5 миллиона рублей, то в январе 2024 года — 3,5-4,5 миллиона рублей и более. Как раз такие квартиры чаще всего приобретают для того, чтобы сдавать их в аренду.