«Дорожает все»: риэлторы опровергают слухи о падении цен на недвижимость в Тюмени

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Российские эксперты прогнозируют снижение цен на вторичную недвижимость, объясняя это невозможностью применения льготной ипотеки. Некоторые смело говорят о том, что стоит ждать удешевления на 15%. Однако тюменский риелтор Андрей Белоусов считает такие прогнозы заоблачными мечтами, он уверен, что в ближайшее время цены останутся на прежнем уровне или даже подрастут.
«Мы не зафиксировали какого-то значительного спада на покупку вторичного жилья. Спрос на нее стабильный даже сейчас, пока действуют все программы льготной ипотеки на новостройки. В июне их часть может прекратить свое существование, так как президент обещал продлить только программу для семей. Это может спровоцировать рост цен на вторичном рынке на фоне повышения спроса», — уверен риелтор.
Важно понимать, что цена формируется исходя из квадратуры, состояния дома, района и ремонта. К тому же цены на вторичное жилье во многом формируют цены на новостройки, так как они задают районный показатель цены. Причем еще ранее, когда эксперты в области недвижимости говорили о том, что с появлением льготных программ рынок вторички просядет, собственники не очень активно делали снижать цену и сейчас на такие меры пойти не готовы.
«Мы в какой-то момент говорили клиентам, что цены стоит снизить, чтобы повысить привлекательность на фоне новостроек. Но на такое многие не согласились. Люди готовы повременить с продажей, но снижать стоимость не хотят, что также говорит о том, что падения цен на этом рынке ждать не стоит», — объясняет специалист.
Белоусов также говорит о том, что сейчас у многих банков закончился лимит на оформление льготных ипотек, что склоняет покупателей к выбору жилья на вторичном рынке.
Некоторые эксперты прогнозируют и снижения цен на новостройки, мотивируя это увеличением минимального первоначального взноса по льготным программам и окончанием ряда льгот. Однако и в этом вопросе риелтор Андрей Белоусов не рекомендует уповать на чудо.
«Новостройки растут в цене с дикой скоростью, чуть ли не ежесекундно. Квартира за полгода дорожают на миллион, а то и более, потому что спрос есть. В Тюмени квартиры активно покупают иногородние, чтобы позже сдавать их в аренду», — говорит специалист.
Стоит отметить, что квартиры-студии в тюменских новостройках подорожали за последний год на более чем на 500 тысяч рублей. Если в январе 2023 года средняя стоимость такой недвижимости составляла 3-3,5 миллиона рублей, то в январе 2024 года — 3,5-4,5 миллиона рублей и более. Как раз такие квартиры чаще всего приобретают для того, чтобы сдавать их в аренду.
Быстро растет в цене и загородная недвижимость, несмотря на то, что ее обычно приобретают для постоянного проживания. Особенно на предстоящем росте цен сказывается сезонность. По словам специалиста по недвижимости Елены Ситниковой, в зимний период времени стоимость загородных домов и участков ниже, чем летом и весной — такие объекты продаются хуже, поэтому продавцы снижают цену.
«В зимний период зачастую цены снижены и на земельные участки, так как строительство, как правило, начинается не раньше мая. К лету стоимость увеличивается в разы. Например, локации ИЖС — участки, которые сейчас доступны по цене до 1 миллиона рублей, летом могут подорожать до 2 миллионов», — пояснила она.
А потому спада цен и в этих сегментах ждать не стоит, в Тюмени, несмотря на активную застройку, квартиры в новых комплексах быстро раскупаются и многие застройщики говорят прямо, что планируют поднимать цены чуть ли не каждый месяц на фоне течения строительства.
На фоне полярных суждений о рынке недвижимости и его перспективах, многие не знают, как правильнее поступить: отложить покупку и ждать спада цен или же действовать оперативно и оформлять ипотеку. Риелтор Белоусов убежден, что при наличии возможности, приобретать недвижимость нужно прямо сейчас, так как рынок крайне непредсказуем.
«Мы не знаем, что будет после президентских выборов и в июне после завершения льготных программ. Я бы рекомендовал не рисковать и заняться покупкой как можно скорее, ведь ваш накопленный первоначальный взнос может уже через пару месяцев быть недостаточным для минимального», — говорит специалист.
Важно учитывать, что сумма первоначального взноса значительно сказывается на сумме выплат по ипотеке или кредиту, чем он больше — тем легче будет покрывать долг.