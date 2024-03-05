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Руководитель тюменского комитета по межнацу Малыгин предупредил о нацконфликтах

«Северный человек» в Тюмени: топ-чиновник предупредил о возможных нацконфликтах

5 марта 2024, 08:53
Фото: 1MI

Руководитель тюменского комитета по межнацу Малыгин предупредил о нацконфликтах

О возможном противостоянии со стороны диаспор в связи с открытием штаба «Северный человек|Всероссийский ресурс» в Тюмени сообщил председатель тюменского комитета по делам национальностей Роман Малыгин.

По его словам, общественники заявляют о консолидации и противостоянии — их активизации в данном направлении может подтолкнуть представителей других национальностей к аналогичному объединению для противостояния. Малыгин также подчеркнул, что в настоящее время в Тюменской области межнациональные конфликты не зарегистрированы.

Ранее Роман Малыгин уже отмечал, что в работе общественного движения «Северный человек» в Тюмени необходимости нет. Однако чиновник готов провести встречу с тюменским руководством организации.

«Мы готовы работать и взаимодействовать с любыми инициативами и организациями. Но все эти инициативы и проекты, должны быть строго в правовом поле», — подчеркнул Малыгин в беседе с Ура.Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что о старте работы «Северного человека» в Тюмени стало известно накануне. Руководителем общественного движения назначен тюменский спортсмен, тренер спортивной команды «Альянс» Николай Глячков.

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