«Северный человек» в Тюмени: топ-чиновник предупредил о возможных нацконфликтах

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
По его словам, общественники заявляют о консолидации и противостоянии — их активизации в данном направлении может подтолкнуть представителей других национальностей к аналогичному объединению для противостояния. Малыгин также подчеркнул, что в настоящее время в Тюменской области межнациональные конфликты не зарегистрированы.
Ранее Роман Малыгин уже отмечал, что в работе общественного движения «Северный человек» в Тюмени необходимости нет. Однако чиновник готов провести встречу с тюменским руководством организации.
«Мы готовы работать и взаимодействовать с любыми инициативами и организациями. Но все эти инициативы и проекты, должны быть строго в правовом поле», — подчеркнул Малыгин в беседе с Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что о старте работы «Северного человека» в Тюмени стало известно накануне. Руководителем общественного движения назначен тюменский спортсмен, тренер спортивной команды «Альянс» Николай Глячков.