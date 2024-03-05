«Северный человек» в Тюмени: топ-чиновник предупредил о возможных нацконфликтах

По его словам, общественники заявляют о консолидации и противостоянии — их активизации в данном направлении может подтолкнуть представителей других национальностей к аналогичному объединению для противостояния. Малыгин также подчеркнул, что в настоящее время в Тюменской области межнациональные конфликты не зарегистрированы.