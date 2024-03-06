В Тюмени не могут найти победителя лотереи, выигравшего миллион рублей

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Известно, что счастливый билет человек купил в тюменском отделении Почты России на Московском тракте.
Организаторы лотереи сообщают, что победитель должен сообщить в «Столото» о выигрыше до 31 июля. Невостребованные выигрыши оператор лотерей перечисляет в бюджет РФ.
Ранее сообщалось, что тюменская семья Семеновых выиграла миллиард рублей в лотерее и уехала их страны. В пресс-службе «Столото» опровергли данные сведения, заявляя, что пара не покидала Россию.