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Published Сегодня, 11:20

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В Тюмени не могут найти победителя лотереи, выигравшего миллион рублей

В Тюмени не могут найти победителя лотереи, выигравшего миллион рублей

6 марта 2024, 11:20
Фото: 1MI
В Тюмени не могут найти победителя лотереи, который выиграл миллион. Мужчина так и не обратился за выигрышем.

Известно, что счастливый билет человек купил в тюменском отделении Почты России на Московском тракте.

Организаторы лотереи сообщают, что победитель должен сообщить в «Столото» о выигрыше до 31 июля. Невостребованные выигрыши оператор лотерей перечисляет в бюджет РФ.

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Ранее сообщалось, что тюменская семья Семеновых выиграла миллиард рублей в лотерее и уехала их страны. В пресс-службе «Столото» опровергли данные сведения, заявляя, что пара не покидала Россию.

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