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Updated Сегодня, 03:40

Виктор Сухоруков прогулялся в тюменском сквере Равновесия

По Тюмени прогулялся народный артист России Виктор Сухоруков

11 марта 2024, 03:38
Фото: тг-канал Руслан Кухарук

Виктор Сухоруков прогулялся в тюменском сквере Равновесия

В Тюмень с моноспектаклями «Счастливые дни» и «Шикарная жизнь» приехал народный артист России Виктор Сухоруков. Представления проходят в молодежном театре «Ангажемент».

Накануне, 10 марта, знаменитый артист прогулялся по областной столице. Мэр Тюмени Русла Кухарук организовал для Виктора Сухорукова экскурсию по скверу Равновесия и рассказал гостю историю данного сквера.

«Я благодарен, что Виктор Сухоруков нашел время и прогулялся с нами. Мы обсудили разные вопросы, в том числе и поддержку театра „Ангажемент“. На память об этой встрече подарил артисту книги о Тюмени и монетку, которую выпускали в честь открытия сквера Равновесия», — сообщил Руслан Кухарук в своем тг-канале.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году начнутся работы в рамках подготовительного этапа работ по расчистке озера Алебашево. На них из федерального бюджета выделено более 77 миллионов рублей.

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