По Тюмени прогулялся народный артист России Виктор Сухоруков

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
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Updated Сегодня, 03:40
Накануне, 10 марта, знаменитый артист прогулялся по областной столице. Мэр Тюмени Русла Кухарук организовал для Виктора Сухорукова экскурсию по скверу Равновесия и рассказал гостю историю данного сквера.
«Я благодарен, что Виктор Сухоруков нашел время и прогулялся с нами. Мы обсудили разные вопросы, в том числе и поддержку театра „Ангажемент“. На память об этой встрече подарил артисту книги о Тюмени и монетку, которую выпускали в честь открытия сквера Равновесия», — сообщил Руслан Кухарук в своем тг-канале.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году начнутся работы в рамках подготовительного этапа работ по расчистке озера Алебашево. На них из федерального бюджета выделено более 77 миллионов рублей.