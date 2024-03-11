Тюменскую область накроет туман

Posted Сегодня, 01:11
Published Сегодня, 01:11
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Updated Сегодня, 01:11
В темное время суток температура воздуха составит -14…-19, при прояснении до -24. В течение дня метеорологи обещают западный ветер 7-9 м/с.
В Тюмени 11 марта ожидается снег, ветер до 4 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -10….-5 в темное время суток ожидается похолодание до -15…-11.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 7:04 закат в 18:31 продолжительность дня 11 часов 27 минут.
В Тобольске 11 марта синоптики обещают снег в течение дня, ветер до 2,7 м/с. Утром и днем -15…-5, в темное время суток температура воздуха составит -15….-10.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:53, закат в 18:20 продолжительность дня 11 часов 27 минут.
В Ялуторовске 11 марта ожидается небольшой снег, ветер до 6 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -12…-6, в темное время суток ожидается до -15….-12.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 7:00, закат в 18:28 продолжительность дня 11 часов 28 минут.
В Заводоуковске 11 марта ожидается небольшой снег, ветер до 4,9 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -10…-5, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -14….-12.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:59, закат в 18:28 продолжительность дня 11 часов 29 минут.
В Ишиме 11 марта ожидаются осадки в виде снега, ветер до 4,3 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -10…-4, в темное время суток температура воздуха составит -12…-8.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:47, закат в 18:16 продолжительность дня 11 часов 29 минут.