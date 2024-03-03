На первый этап очистки тюменского озера Алебашево потратят десятки миллионов рублей

Заметим, что впервые в Тюмени создании event-парка Алебашево впервые заговорили еще в 2017 году — вопрос рассматривался на проходящем Градостроительном форуме. В 2019 году даже были выделены денежные средства, однако подрядчики не смогли выполнить работу. В 2020 году проект был изменен, а необходимая для его реализации сумма увеличилась в 2 раза.