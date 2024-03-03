nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:26

Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Власти Тюмени потратят более 70 млн. руб. на первый этап очистки озера Алебашево

На первый этап очистки тюменского озера Алебашево потратят десятки миллионов рублей

3 марта 2024, 07:26
Фото: 1MI

Власти Тюмени потратят более 70 млн. руб. на первый этап очистки озера Алебашево

В Тюмени в этом году стартует подготовительный этап работ по расчистке озера Алебашево. На его проведение из федерального бюджета выделено более 77 миллионов рублей.

Подрядная организация должна будет в рамках подготовительного этапа провести разбивочные работы, доставить строительную технику, удалить с территории кустарники и травы, восстановить карту намыва.

В целом на благоустройство озера и создание event-парк предусмотрено 251,9 миллиона рублей. Работы планируют провести в течение трех лет в три этапа, пишет РБК Тюмень.

Заметим, что впервые в Тюмени создании event-парка Алебашево впервые заговорили еще в 2017 году — вопрос рассматривался на проходящем Градостроительном форуме. В 2019 году даже были выделены денежные средства, однако подрядчики не смогли выполнить работу. В 2020 году проект был изменен, а необходимая для его реализации сумма увеличилась в 2 раза.

По проекту на территории Алебашево обустроят прогулочные зоны, гастроаллею и зоны для экстремальных видов спорта и проведения массовых мероприятий.

Читайте также:
На тюменской трассе ограничили движение из-за мощного снегопадаЕго было просто много: тюменцам выставили счета на тысячи рублей за уборку снегаТюменцы отказываются от таунхаусов
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Благоустройство#Озеро Алебашево
«Сифилис даже у детей!»: венеролог рассказал жуткие факты о ЗППП в Тюмени
1 марта, 07:45
Тюменский таксист поделился лайфхаками для снижения стоимости поездки
1 марта, 09:05
«Испытание для сосудов»: график магнитных бурь на март 2024
1 марта, 05:55
«Всегда готов!»: узнайте, смогли бы вы стать пионером в СССР
1 марта, 09:05
Депутат из Тюмени рассказала, что нельзя дарить женщинам на 8 марта
1 марта, 04:18
«Где правоохранители?»: тюменский интимный салон открыто рекламирует свои услуги
1 марта, 07:45