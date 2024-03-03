На первый этап очистки тюменского озера Алебашево потратят десятки миллионов рублей

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Подрядная организация должна будет в рамках подготовительного этапа провести разбивочные работы, доставить строительную технику, удалить с территории кустарники и травы, восстановить карту намыва.
В целом на благоустройство озера и создание event-парк предусмотрено 251,9 миллиона рублей. Работы планируют провести в течение трех лет в три этапа, пишет РБК Тюмень.
Заметим, что впервые в Тюмени создании event-парка Алебашево впервые заговорили еще в 2017 году — вопрос рассматривался на проходящем Градостроительном форуме. В 2019 году даже были выделены денежные средства, однако подрядчики не смогли выполнить работу. В 2020 году проект был изменен, а необходимая для его реализации сумма увеличилась в 2 раза.
По проекту на территории Алебашево обустроят прогулочные зоны, гастроаллею и зоны для экстремальных видов спорта и проведения массовых мероприятий.