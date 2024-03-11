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Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

В Тюмени появится магазин с уцененными товарами Adidas и Nike

В Тюмени будут продавать уцененную одежду Adidas и Nike. Магазин откроют этой весной

11 марта 2024, 04:24
Фото: 1MI

В Тюмени появится магазин с уцененными товарами Adidas и Nike

Магазин с товарами Adidas, Reebok, Puma и Nike откроют в Тюмени до конца марта. В настоящее время идет набор персонала. Торговая точка расположится в ТЦ «Солнечный».
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Санкции

По данным инсайдера, цены на товары будут ниже, чем в концептуальных магазинах, торгующих новинками выше, чОднако на 20-30% ем в ранее работавшем дисконте Adidas. Ожидается, что представлен будет широкий ассортимент одежды и обуви из прошлых коллекций.

Известно, что продажей брендов займется онлайн-ретейлер Lamoda. Магазин будет работать в формате Sport Outlet — одежду и обувь здесь можно будет приобрести по сниженным ценам, пишет РБК Тюмень.

Напомним, спортивные бренды одежды и обуви Adidas и Reebok покинули российский рынок в 2022 году из-за начала специальной военной операции. О временной приостановке деятельности Adidas AG заявили в марте 2022 года. В Тюмени Adidas официально был представлен в ТРЦ «Кристалл». Кроме того, в ТЦ «Солнечный» функционировал дисконт-центр.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени этой весной один ресторан сети быстрого питания KFC, расположенный в ТЦ «Галерея Вояж», начнет работать под новым брендом Rostic's. До конца года в областной столице будут переименованы все заведения KFC.

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