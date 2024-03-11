В Тюмени будут продавать уцененную одежду Adidas и Nike. Магазин откроют этой весной

Напомним, спортивные бренды одежды и обуви Adidas и Reebok покинули российский рынок в 2022 году из-за начала специальной военной операции. О временной приостановке деятельности Adidas AG заявили в марте 2022 года. В Тюмени Adidas официально был представлен в ТРЦ «Кристалл». Кроме того, в ТЦ «Солнечный» функционировал дисконт-центр.