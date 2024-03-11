«Каждый день давка»: тюменцы требуют от властей решить проблемы с автобусами

Жители областной столицы регулярно жалуются на городской общественный транспорт. Нарекания касаются и расписания, и нехватку автобусов, и плачевное состояние транспорта. В рейтинге городов России по качеству общественного транспорта Тюмень заняла 35-е место. По уровню ценовой доступности, комфорту, удобству и доступности общественного транспорта областная столица не вошла даже в топ-15 рейтинга.