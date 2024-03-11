«Каждый день давка»: тюменцы требуют от властей решить проблемы с автобусами

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
«Администрация Тюмени, может уже придумаете как решить данную проблему? Каждый день давка в автобусе», — пожаловались жители областной столицы в социальных сетях.
Горожане отметили, что переполненные в часы пик, утром и вечером, автобусы ездят не только по маршруту №30, но и №37, №48, №20, № 6, №25 и другим.
«Скорее всего, по бумагам должно быть 10 автобусов выпущено на линию, а выпускают в три раза меньше», — предположили тюменцы.
Жители областной столицы регулярно жалуются на городской общественный транспорт. Нарекания касаются и расписания, и нехватку автобусов, и плачевное состояние транспорта. В рейтинге городов России по качеству общественного транспорта Тюмень заняла 35-е место. По уровню ценовой доступности, комфорту, удобству и доступности общественного транспорта областная столица не вошла даже в топ-15 рейтинга.