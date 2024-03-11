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Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Тюменцы требуют от властей решить проблемы с переполненными автобусами

«Каждый день давка»: тюменцы требуют от властей решить проблемы с автобусами

11 марта 2024, 07:25
Фото: 1MI

Тюменцы требуют от властей решить проблемы с переполненными автобусами

Тюменцы жалуются на переполненные автобусы, следующие по маршруту №30. По словам пассажиров, ежедневно в автобусе из-за нехватки мест происходит давка.
Фото: ЧС Тюмень
«Администрация Тюмени, может уже придумаете как решить данную проблему? Каждый день давка в автобусе», — пожаловались жители областной столицы в социальных сетях.

Горожане отметили, что переполненные в часы пик, утром и вечером, автобусы ездят не только по маршруту №30, но и №37, №48, №20, № 6, №25 и другим.

«Скорее всего, по бумагам должно быть 10 автобусов выпущено на линию, а выпускают в три раза меньше», — предположили тюменцы.

Жители областной столицы регулярно жалуются на городской общественный транспорт. Нарекания касаются и расписания, и нехватку автобусов, и плачевное состояние транспорта. В рейтинге городов России по качеству общественного транспорта Тюмень заняла 35-е место. По уровню ценовой доступности, комфорту, удобству и доступности общественного транспорта областная столица не вошла даже в топ-15 рейтинга.

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