Тюменские полицейские перешли на усиленный режим работы

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Полицейские в Тюмени не несколько дней перейдут на усиленный режим работы. Они будут следить за порядком в школах, на улицах, а также в зданиях, где будут расположены избирательные участки.
«Это обычная практика перед и на протяжении всех выборов. Сотрудники будут на каждом избирательном участке и по городу дежурить», — пояснил источник 72.ru.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени эвакуировали посетителей ТРЦ «Гудвин». Там обнаружили снаряд, оказавшийся учебным.