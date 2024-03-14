nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:07

Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

Полицейские перешли на усиленный режим работы в Тюмени

Тюменские полицейские перешли на усиленный режим работы

14 марта 2024, 04:07
Фото: 1MI

Полицейские перешли на усиленный режим работы в Тюмени

Стражи порядка будут дежурить в школах и патрулировать улицы. Источники объяснили, с чем это связано.

Полицейские в Тюмени не несколько дней перейдут на усиленный режим работы. Они будут следить за порядком в школах, на улицах, а также в зданиях, где будут расположены избирательные участки.

«Это обычная практика перед и на протяжении всех выборов. Сотрудники будут на каждом избирательном участке и по городу дежурить», — пояснил источник 72.ru.
Жертвы или преступники: как живут мигранты в Тюменской области?
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени эвакуировали посетителей ТРЦ «Гудвин». Там обнаружили снаряд, оказавшийся учебным.

Читайте также:
В Тюмени изымают участки для строительства улицы и развязкиВ Тюменской области количество вакансий с ежедневной зарплатой выросло в пять разВо дворе дома в Тюмени нашли тело женщины
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Безопасность#Полицейские#Избирательные участки#Любовь Селезнева#Выборы президента
Урал под ударом: Тюменскую область могут атаковать дроны ВСУ
Вчера, 12:49
Эксперт назвал ошибки, о которых тюменцы жалеют после строительства дома
Вчера, 10:00
Жертвы или преступники: как живут мигранты в Тюменской области?
Вчера, 07:25
Колдуны, массажисты и просто красавчики: сколько стоят самые дорогие коты Тюмени?
Вчера, 08:45
Экономист Варыгина: «Курс доллара после президентских выборов поднимется»
Вчера, 01:00
Календарь для аллергиков 2024: когда в Тюмени начнется цветение опасных растений
Вчера, 09:25