nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:20

Published Сегодня, 02:20

Modified Сегодня, 02:22

Updated Сегодня, 02:22

Во дворе дома в Тюмени нашли тело женщины

Во дворе дома в Тюмени нашли тело женщины

14 марта 2024, 02:20
Фото: 1MI
Женщина выпала из окна дома в ЖК «Малахово». Приехавшим на место происшествия медикам оставалось только констатировать смерть тюменки.

Под окнами дома №190 на Широтной в Тюмени обнаружили тело женщины 1979 года рождения. Погибшая проживала в соседнем доме, рассказали очевидцы «МегаТюмень».

«Вызов поступил в 19:04, прибытие бригады скорой помощи в 19:12. Медики констатировали смерть», — прокомментировали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
Урал под ударом: Тюменскую область могут атаковать дроны ВСУ
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал, что на набережной в Тюмени нашли машину с мертвым водителем. Автомобилист ехал на большой скорости и не справился с управлением.

Читайте также:
На тюменской «трассе смерти» 38-летнего водителя убило отлетевшим колесомСледователи выясняют, почему погибли трое мужчин в пожаре на пилораме под ТюменьюПри штурме Авдеевки погиб бывший вице-мэр города на севере Тюменской области
#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погибшие#Трагедии#Любовь Селезнева
Урал под ударом: Тюменскую область могут атаковать дроны ВСУ
Вчера, 12:49
Эксперт назвал ошибки, о которых тюменцы жалеют после строительства дома
Вчера, 10:00
Жертвы или преступники: как живут мигранты в Тюменской области?
Вчера, 07:25
Колдуны, массажисты и просто красавчики: сколько стоят самые дорогие коты Тюмени?
Вчера, 08:45
Экономист Варыгина: «Курс доллара после президентских выборов поднимется»
Вчера, 01:00
Календарь для аллергиков 2024: когда в Тюмени начнется цветение опасных растений
Вчера, 09:25