Во дворе дома в Тюмени нашли тело женщины

Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
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Updated Сегодня, 02:22
Под окнами дома №190 на Широтной в Тюмени обнаружили тело женщины 1979 года рождения. Погибшая проживала в соседнем доме, рассказали очевидцы «МегаТюмень».
«Вызов поступил в 19:04, прибытие бригады скорой помощи в 19:12. Медики констатировали смерть», — прокомментировали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что на набережной в Тюмени нашли машину с мертвым водителем. Автомобилист ехал на большой скорости и не справился с управлением.