Жертвы или преступники: как живут мигранты в Тюменской области?

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
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Updated Сегодня, 07:34
Статистика Генпрокуратуры России показывает, что в стране более 95% совершивших преступление — граждане России. Только 3,5% мужчин и 1,89% женщин из числа преступников не имеют российского гражданства или являются гражданами других государств.
В Тюменской области в частности за 2022 год по данным прокуратуры региона было совершено около 23,5 тысяч преступлений. Из них 494 совершили мигранты, что составляет 2,1%. По итогам 2023 года в области было совершено на 4% преступлений больше около 24,5 тысяч, преступность среди мигрантов тоже выросла — на 11%, но в численном показателе иностранцы совершили примерно 552 преступлений, что составляет 2,25%.
На фоне таких показателей обвинения мигрантов в склонности к преступности кажется несправедливыми. Психолог Петр Зосимов усматривает в этом хитрую психологическую игру со статистикой, ведь подсчитать число преступлений можно было лишь с использованием прошлогоднего отчета, в котором указывался не только процент, но и число преступлений совершенных мигрантами. В опубликованных данных по итогам 2023 года указан лишь процент роста преступности среди иностранцев.
«Могу сказать, что с точки зрения психологического воздействия, статистика преступности среди иностранцев подается неверно. Ведь, если вы слышите, что преступность выросла аж на 11%, то это все, караул! Но когда мы начинаем разбираться в цифрах, то видим, что в целом преступлений стало чуть ли не на тысячу больше за год, а среди мигрантов этот показатель вырос на 58 эпизодов. Чувствуете разницу? Нужно указывать конкретные числа, а не коварные проценты», — уверен психолог.
Он также уверен, что тенденция винить мигрантов в причастности к преступлениям, закрепилась в сознании людей исторически. Часто их связывают с особо изощренными и жуткими преступлениями, но на деле мигранты-преступники чаще всего занимаются оборотом наркотиков, на втором месте среди преступлений — кражи, на третьем — мошенничество. Об этом говорил и глава МВД России Владимир Колокольцев.
«Сегодня с наркотиками связано каждое четвертое уголовное деяние выходцев из других стран. Еще два года назад — каждое восьмое. При этом не единичны факты организации ими наркосообществ, включая межрегиональные, а также подпольных лабораторий», — отметил Колокольцев.
Более эмоциональным в высказываниях был Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который увидел в приезжих угрозу для существования всей России.
«Такого рода люди не становятся нам близки ни по вере, ни по культуре. Образованный, интеллигентный русский человек должен с уважением относиться и к вере, и к культуре других людей, но если иная вера, иная культура будут так распространяться, что в какой-то момент они сравняются или, не дай Бог, станут доминировать, то мы потеряем страну, мы потеряем свою идентичность», — заявил Патриарх.
Его позиция очень близка тюменцам, которые, несмотря на статистические данные, усматривают в мигрантах потенциальных преступников.
Несмотря на негативные настроение тюменцев по отношению к мигрантам, местные работодатели иностранцев охотно берут на работу. Но по мнению общественника Алексея Савоськина, порою это делается в обход законодательства. Часто с мигрантами не заключают трудовой договор и выделяют практически минимальную оплату труда.
«В основном на стройке мигранты заняты на низкоквалифицированной работе, и собственники стройкомпаний берут их охотно, потому что зарплата низкая, не нужно трудоустраивать, потом увольнять, идет снижение налогов. По законодательству, целью деятельности бизнеса является прибыль и каждый собственник стремится ее максимально увеличить», — подчеркивает Савоськин.
Как раз недавно мигранты, строившие в городе 2 школы, жаловались на то, что работодатель отказался платить им зарплату, сума которой достигла 2,5 миллиона рублей. За помощью они обратились к местному православному священнику, который рассказал, что мужчины остались не только без денег, но и без еды.
«Обратились три гражданина Таджикистана. Русский работодатель их обманул. Я пытался связаться с человеком, но он трубку не брал и не отвечал на звонки. Считаю, что случай вопиющий. Сейчас люди остались без средств к существованию. Такие вот прецеденты, как мне кажется, и являются одной из основных причин процветания преступности среди мигрантов», — поделился священник Николай Сушков.
Прораб стройки в поселке Березняки подтвердил, что компания проводила работы осенью 2023 года и получила за них деньги.
И это далеко не единственный случай, когда мигранты становились жертвами преступлений. Граждане, поддерживающие мигрантов уверены, что проблема также в том, что иностранцев проще обмануть.
«Некоторое время назад не было понятия „закладки, Даркнет“ и прочее. Наркотики продавали непосредственно дилеры. Сейчас это все идет через интернет, и огромная проблема в том, что мигранты попадают в эту систему, когда им говорят, что они просто будут работать курьерами, доставлять пиццу, а потом оказывается, что они распространяют наркотики. Раздают соответствующие листовки среди молодежи, студентов, люди видят — обещают зарплату 80 тысяч, а потом раз — на 7 лет человек уезжает в тюрьму. Поэтому разные ситуации, наверняка кто-то этим занимается целенаправленно, просто хочет денег заработать, кого-то просто обманули», — уверен Президент Федерации мигрантов Вадим Коженов.
К тому же нередко сами тюменцы пользуются проблемами мигрантов с поиском жилья, работы и получением гражданства, зарабатывая на этом преступным путем.В судах Тюменской области часто проходят слушания дел жителей города, которые решили обогатиться, прописав в своей квартире пару десятков мигрантов. Так один мужчина брал по 700 рублей за прописку с каждого иностранца и в его жилище по итогу было прописано 112 мигрантов. Другой тюменец обещал прописал у себя 29 мигрантов, взяв с каждого по 500 рублей, но обещание вовсе не сдержал.
А потому и сами мигранты становятся жертвами преступных деяний тюменцев, но зачастую эти дела связаны с административными правонарушениями.
Председатель азербайджанской диаспоры Мунис Мустафаев убежден, что Тюмень — это многонациональный город, где люди живут в мире и дружбе. О межнациональных отношения в Тюменской области высказывался и заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, он подчеркивал, что Уральский федеральный округ не является проблемным с точки зрения состояния межнациональных и межконфессиональных отношений.
«Тюменская область входит в число лидеров — у нее одни из лучших показателей в стране в целом. Здесь нет поводов для конфликтов, межнациональной напряженности», — отмечал Магомедов.
Об отсутствии поводов для конфликтов говорит и председатель общественного совета при УМВД России по Тюменской области, историк-краевед, кандидат исторических наук Александр Петрушин.
«У нас подобного никогда не было. Наш регион — особый, здесь проживает 140 наций и народностей. Причем коренного народа у нас нет, не считая сибирских татар. Мы здесь все понаехавшие, нам делить нечего», — говорит Петрушин.
Однако в обществе все же ощущается небольшой накал между гражданами страны и приезжими. Некоторые эксперты убеждены, что это связано с жесткими разграничениями в условиях работы и жизни, которые мигрантов ставят значительно ниже в возможностях, нежели тюменцев.
«У каждого региона есть право по регулировке трудовой деятельности мигрантов. В основном это касается запретов на работу в конкретных сферах. У таких решений может быть позитивная сторона, так как при грамотном расчете, это помогает достигнуть баланса в трудовой области. Но если расчет не произведен и это просто реакция на какие-то общественные всплески, то быть беде», — говорит специалист по международным отношениям Кирилл Ковалев.
В вопросе организации работы мигрантов, бизнес-тренер Артем Казанцев убежден, что этой категории граждан нужно создавать хорошие условия для работы. Он считает, что гостям из стран СНГ стоит дать послабления в получении патента, переезда и адаптации к нашему менталитету.
«Многие уже работают в этом направлении — предоставляют жилье и питание, помогают при подготовке документов для подачи на патент, а также с экзаменом по русскому языку. Но все это пока звучит туманно, пока не видно предпосылок к тому, что в ближайшее время ситуация сильно улучшится», — говорит бизнес-тренер.
Безусловно нельзя не говорить о том, что преступность среди мигрантов есть и с ней нужно бороться. Как рассказали правоохранители Тюменской области, на территории региона на постоянной основе предпринимают комплексные меры по противодействию преступности среди мигрантов.
«Во взаимодействии с другими правоохранительными органами было проведено более 2 тысяч профилактических рейдов», — рассказали изданию в УМВД по Тюменской области.
Так в результате этой работы было вынесено более 1 тысячи решений о выдворении и почти 1,5 тысячи постановлений о запрете въезда на территорию Российской Федерации. При том, на данный момент, основная причина вынесения решений об административных правонарушениях судами — нарушение срока временного пребывания или проживания на территории Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства.
Однако не стоит забывать и о том, что процент преступлений, совершаемых ими не так велик и граждане страны намного чаще нарушают закон, порою выбирая в жертву самих мигрантов. Путь к урегулированию конфликта достаточно прост — нужно быть объективнее и понимать, что не каждый мигрант является преступником. Самим мигрантам важно уважительнее и серьезнее относиться к законам РФ не допуская их нарушений.