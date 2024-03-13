Жертвы или преступники: как живут мигранты в Тюменской области?

К тому же нередко сами тюменцы пользуются проблемами мигрантов с поиском жилья, работы и получением гражданства, зарабатывая на этом преступным путем.В судах Тюменской области часто проходят слушания дел жителей города, которые решили обогатиться, прописав в своей квартире пару десятков мигрантов. Так один мужчина брал по 700 рублей за прописку с каждого иностранца и в его жилище по итогу было прописано 112 мигрантов. Другой тюменец обещал прописал у себя 29 мигрантов, взяв с каждого по 500 рублей, но обещание вовсе не сдержал.