В Тюменской области количество вакансий с ежедневной зарплатой выросло в пять раз

Вырос и спрос на вакансии с ежедневной зарплатой. Это происходит из-за того, что люди ищут дополнительные способы заработка в связи с ростом цен, а также не хотят расставаться с привычным образом жизни и приходят к вариантам подработки с краткосрочными выплатами.