В Тюменской области количество вакансий с ежедневной зарплатой выросло в пять раз

Posted Сегодня, 02:48
Published Сегодня, 02:48
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Updated Сегодня, 02:50
В 2023 году в Тюменской области было опубликовано 137 вакансий с ежедневной зарплатой, что почти в пять раз больше, по сравнению с 2022 годом. В основном, работодатели искали курьеров — 65% и водителей — 11%, рассказали аналитики hh.ru РБК Тюмень.
Чаще всего работа с ежедневной платой предлагалась в сферах «Перевозки и логистика» — 40%, «Услуги для бизнеса» — 8% и «Строительство» — 7%. В 98% случаев компании не требовали от соискателей наличие опыта работы, а 93% от общего числа таких вакансий предполагали частичную занятость.
Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова уверена, что популярность ежедневной оплаты труда растет из-за дефицита кадров. По этой же причине заметен и рост зарплат: в 2023 году они выросли на 25-30%.
«В целом за 2023 год спрос на курьеров в Тюмени увеличился в 3,1 раза. Зарплата курьеров в среднем увеличилась на 30%. Это связано с увеличением спроса на данную категорию работников со стороны маркетплейсов и доставщиков еды, а также существенным ростом заказов с доставкой на дом. Дефицит кадров в транспортной отрасли превысил 25%. В целом по России не хватает 72 тысяч водителей такси. Количество действующих разрешений уменьшилось на 13,6%. В Тюмени это сокращение еще более значительно — порядка 36%», — пояснила эксперт.
Вырос и спрос на вакансии с ежедневной зарплатой. Это происходит из-за того, что люди ищут дополнительные способы заработка в связи с ростом цен, а также не хотят расставаться с привычным образом жизни и приходят к вариантам подработки с краткосрочными выплатами.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменское УФСИН ищет надзирателей в социальных сетях. Им обещают достойную зарплату с надбавками и ранний выход на пенсию.