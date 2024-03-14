В Тюмени изымают участки для строительства улицы и развязки

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
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Updated Сегодня, 03:35
В Тюмени построят улицу Ставропольскую на участке от улицы Московский тракт до Интернациональной и развязку через железную дорогу «Москва — Владивосток», но для этого у собственников изымут участки.
В распоряжении, опубликованном на сайте администрации города, указано, что под изъятие попали жилые дома, бани, земельные участки, АЗС и магазины на Магнитогорской, Амурской и Ямской.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени отремонтируют дорогу на Профсоюзной. Эта дорога ведет к отделениям перинатального центра.