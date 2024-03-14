nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:33

Published Сегодня, 03:33

Modified Сегодня, 03:35

Updated Сегодня, 03:35

Новую улицу и транспортную развязку построят в Тюмени

В Тюмени изымают участки для строительства улицы и развязки

14 марта 2024, 03:33
Фото: 1MI

Новую улицу и транспортную развязку построят в Тюмени

Новую развязку построят в створе улицы Аккумуляторной. Под изъятие попали участки на трех улицах.

В Тюмени построят улицу Ставропольскую на участке от улицы Московский тракт до Интернациональной и развязку через железную дорогу «Москва — Владивосток», но для этого у собственников изымут участки.

В распоряжении, опубликованном на сайте администрации города, указано, что под изъятие попали жилые дома, бани, земельные участки, АЗС и магазины на Магнитогорской, Амурской и Ямской.

Эксперт назвал ошибки, о которых тюменцы жалеют после строительства дома
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени отремонтируют дорогу на Профсоюзной. Эта дорога ведет к отделениям перинатального центра.

Читайте также:
В Тюменской области количество вакансий с ежедневной зарплатой выросло в пять разКлещи раньше времени проснулись в Тюменской областиВ Тюменской области до ноября перекрыли мост на региональной трассе
#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Дороги#Земельные участки#Дорожное строительство#Любовь Селезнева
Урал под ударом: Тюменскую область могут атаковать дроны ВСУ
Вчера, 12:49
Эксперт назвал ошибки, о которых тюменцы жалеют после строительства дома
Вчера, 10:00
Жертвы или преступники: как живут мигранты в Тюменской области?
Вчера, 07:25
Колдуны, массажисты и просто красавчики: сколько стоят самые дорогие коты Тюмени?
Вчера, 08:45
Экономист Варыгина: «Курс доллара после президентских выборов поднимется»
Вчера, 01:00
Календарь для аллергиков 2024: когда в Тюмени начнется цветение опасных растений
Вчера, 09:25