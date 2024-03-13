Эксперт назвал ошибки, о которых тюменцы жалеют после строительства дома

Зачастую люди ошибочно считают, что чем больше дом — тем лучше, но при этом не учитывают время и траты, которые потребуются на проведение коммуникаций и отопление в помещения, а также размер налогов. В итоге они сталкиваются с тем, что на ремонт не хватает денег, а при продаже большого дома возникают трудности. На данный момент актуален тренд на строительство небольших домов с минималистичным дизайном. К тому же, такую недвижимость проще продать.