Эксперт назвал ошибки, о которых тюменцы жалеют после строительства дома

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О каких ошибках жалеют люди после того, как въезжают в новый дом — основатель компании Good Wood Александр Дубовенко рассказал newia.ru.
Зачастую люди ошибочно считают, что чем больше дом — тем лучше, но при этом не учитывают время и траты, которые потребуются на проведение коммуникаций и отопление в помещения, а также размер налогов. В итоге они сталкиваются с тем, что на ремонт не хватает денег, а при продаже большого дома возникают трудности. На данный момент актуален тренд на строительство небольших домов с минималистичным дизайном. К тому же, такую недвижимость проще продать.
Также люди не учитывают климат и строят террасы и балконы без крыши. В конечном итоге, их заваливает снегом и заливает дождем. Поэтому нужно продумать систему, которая позволить открывать и закрывать террасу в зависимости от погоды и времени года.
Зачастую люди экономят на строительстве и возводят стены ниже обычного, которые при отделке помещений сделают потолки ниже, чем ожидалось. На высоте потолков нельзя экономить, так как этот момент уже точно не получится исправить. Еще одно плохое решение — много спален и один санузел, который по утрам будет собирать очередь. В идеале — по санузлу на спальню, как минимум — хотя бы два на дом.
Не уделяют люди достаточного внимания и лестницам. Они должны быть широкими и пологими, так как маленькие и винтовые лестницы зачастую травмоопасны и неудобны. Очередная ошибка при проектировании помещений — малое количество шкафов и прочих мест для хранения вещей. Садовые инструменты, сезонную одежду, инвентарь для уборки и другие предметы будет просто негде хранить.
Стандартные межкомнатные двери при высоких потолках сильно удешевят вид дома, а размер окон — сильно влияет на ликвидность, поэтому они должны быть качественными и большими.
Не стоит располагать в доме гараж — он превратится в склад, а не в место для автомобиля. Лучше отдать предпочтение навесу, пристроенному к дому. Не рекомендуется покрывать крышу металлической кровлей, так как она будет сильно греметь при дожде и станет раздражающим фактором.
Также обязательно нужно делать шумоизоляцию, либо делать железобетонные покрытия, так как все шаги и разговоры будут слышны в соседних помещениях. Не рассчитывают люди и тот факт, что строительство бильярдной или бассейна — процесс затратный, при этом, такие помещения используются крайне редко.
Часто недооценивается при строительстве и местоположение дома, а также его удаленность от работы, детского сада, школы и магазинов. Эта проблема особенно актуальна для жителей больших городов.
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