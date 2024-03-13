Календарь для аллергиков 2024: когда в Тюмени начнется цветение опасных растений

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Врач-аллерголог Дарья Шаповалова рассказала «Нашему городу» в какие периоды в Тюмени зацветут растения, которые неблагоприятно влияют на тюменцев, страдающих аллергиями.
«Обычно цветение и спорообразование начинается в конце марта, однако этот срок может сдвинуться, если тепло в регион придет раньше. Как показывает практика уже с середины первого месяца весны у тюменцев начинают проявляться симптомы аллергий», — говорит врач.
Для удобства время цветения растений, на которые у вас может быть аллергия, мы объединили в таблицу.
|Период
|Аллерген
|Середина марта — апрель
|Цветут лиственные кустарники: ольха и верба. Вероятно цветение березы при особенно теплой погоде.
|Апрель — конец мая
|Выделяют аллергены лиственные деревья: береза, дуб, тополь, ива, вяз и осина. Период цветения может длиться примерно 2 недели.
|Середина мая — середина июня
|Хвойные деревья: сосна и ель. Злаковые травы: овсяница, ежа, тимофеевка, мятлик, райграс, лисохвост, костер, рожь, пырей. Также в этот период цветет одуванчик.
Шаповалова отмечает, что аллергия может проявиться у тюменцев внезапно. Так как подобная реакция сигнализирует о сбое в организме, который начинает воспринимать обычное вещество, как вирус или инфекцию. Подобное может произойти с любым человеком на фоне ослабления иммунитета.
На сегодняшний день возникновение аллергии для ученых во многом остается загадкой. Достоверно неизвестно, что вызывает необычную реакцию организма на то или иное вещество. Однако доказано, что аллергия может быть заложена генетически.
«Вероятность развития аллергии может быть выше при постоянном стрессе, неправильном питании или плохой экологической обстановке», — говорит врач-аллерголог.
Симптомы у аллергии могут быть непредсказуемыми. Проявиться заболевание может в виде покраснений и зуда кожи, отеков, слезливости, затруднения дыхания, заложенностью носа или даже отека легких.
«Многие тюменцы относятся к аллергии легкомысленно, не считая ее поводов для обращения к специалисту. Однако стоит помнить, что проявление аллергии может быть опасным для жизни, а потому, при возникновении симптомов, важно сдать тест на аллергены и подобрать с врачом лекарство, которое поможет минимизировать последствия воздействия отторгаемого организмом вещества», — говорит доктор.
К тому же при и использовании новых косметических средств важно предварительно сделать тест на аллергию, нанеся небольшое количество состава на шею, если через час выбранный участок не покраснеет и там не возникнет дискомфорта, то пользоваться им можно свободно. Если нет, то стоит выяснить, какой элемент вызвал неприятную реакцию, чтобы избежать взаимодействия с ним в будущем. Особенно опасна аллергия на препараты или их компоненты, так как при госпитализации пациенты жизненно необходимо сообщить врачу эту информацию.
Многие особенно бояться периода распространения тополиного пуха, считая его страшным аллергеном. Однако врач аллерголог-иммунолог ОКБ № 1 Федор Жвавый напоминает, что аллергии на тополиный пух не существует.
«Некоторые говорят, что у них аллергия на тополиный пух, но он сам по себе аллергеном быть не может. Пух механически переносит на себе всякую пыль, другие аллергены, которые и вызывают чихание, кашель, насморк», — объясняем врач.
Он также рекомендует аллергикам пользоваться специальными масками с фильтром на период цветений, важно максимально ограничить контакт с аллергеном.
Также считается, что аллергия может проявиться только в детстве, что тоже считается мифом. Она может возникнуть в любом возрасте.
Распространена и версия, касающаяся того, что аллергия может возникнуть только при первом контакте с аллергеном. Однако это не так. Отторгать вещество организм может начать даже, если ранее с ним был знаком и спокойно контактировал.