Календарь для аллергиков 2024: когда в Тюмени начнется цветение опасных растений

К тому же при и использовании новых косметических средств важно предварительно сделать тест на аллергию, нанеся небольшое количество состава на шею, если через час выбранный участок не покраснеет и там не возникнет дискомфорта, то пользоваться им можно свободно. Если нет, то стоит выяснить, какой элемент вызвал неприятную реакцию, чтобы избежать взаимодействия с ним в будущем. Особенно опасна аллергия на препараты или их компоненты, так как при госпитализации пациенты жизненно необходимо сообщить врачу эту информацию.