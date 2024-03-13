Осужденному в Тюмени украинцу грозит новый срок за оправдание терроризма

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
29-летний гражданин Украины отбывает наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тюменской области. Помимо дела о торговле наркотиков, он стал фигурантом еще одного дела — публичное оправдание террористической деятельности, сообщили в РУФСБ по Тюменской области.
Находясь с другими осужденными, мужчина умышленно оправдывал террористическую деятельность радикальных националистических группировок и ВС Украины в отношении граждан России, в том числе и взрыв на Крымском мосту. Следственное подразделение РУФСБ по Тюменской области возбудило в отношении мужчины уголовное дело.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени вынесли приговор трем автоподставщикам из Санкт-Петербурга. Мужчины заставили автомобилистов отдать им в общей сложности более 11 миллионов рублей.