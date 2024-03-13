Осужденному в Тюмени украинцу грозит новый срок за оправдание терроризма

29-летний гражданин Украины отбывает наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тюменской области. Помимо дела о торговле наркотиков, он стал фигурантом еще одного дела — публичное оправдание террористической деятельности, сообщили в РУФСБ по Тюменской области.