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Осужденному в Тюмени украинцу грозит новый срок за оправдание терроризма

Осужденному в Тюмени украинцу грозит новый срок за оправдание терроризма

13 марта 2024, 07:03
Фото: 1MI
Мужчину осудили за оборот наркотиков. К уже существующему сроку ему могут прибавить еще пять лет.

29-летний гражданин Украины отбывает наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тюменской области. Помимо дела о торговле наркотиков, он стал фигурантом еще одного дела — публичное оправдание террористической деятельности, сообщили в РУФСБ по Тюменской области.

Находясь с другими осужденными, мужчина умышленно оправдывал террористическую деятельность радикальных националистических группировок и ВС Украины в отношении граждан России, в том числе и взрыв на Крымском мосту. Следственное подразделение РУФСБ по Тюменской области возбудило в отношении мужчины уголовное дело.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени вынесли приговор трем автоподставщикам из Санкт-Петербурга. Мужчины заставили автомобилистов отдать им в общей сложности более 11 миллионов рублей.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Уголовное дело#Новости тюмени#Терроризм#Украина#Любовь Селезнева
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