На проходе на тюменскую набережную нашли машину с мертвым водителем. ВИДЕО

Предварительно установлено, что машина ехала на большой скорости по Водопроводной в сторону улицы 25-го Октября. Водитель не справился с управлением, въехал в препятствие, опрокинулся, пролетел два пролета пешеходных лестниц и приземлился на площадку между пролетами, где пролежал до утра.