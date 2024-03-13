На проходе на тюменскую набережную нашли машину с мертвым водителем. ВИДЕО

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Published Сегодня, 02:55
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Предварительно установлено, что машина ехала на большой скорости по Водопроводной в сторону улицы 25-го Октября. Водитель не справился с управлением, въехал в препятствие, опрокинулся, пролетел два пролета пешеходных лестниц и приземлился на площадку между пролетами, где пролежал до утра.
В районе шести часов утра машину нашел мужчина, выгуливающий собаку. Известно, что погибший 26-летний водитель жил в Тюмени, права получил в 2017 году, а ПДД нарушил всего один раз — в 2023 году.
Ранее «Наш город» сообщал, что в деревне Красный Яр Тюменской области сгорела пилорама. При пожаре погибли три человека, двоих удалось спасти.