В Тюмени вынесли приговор трем питерским автоподставщикам

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Суд установил, что в апреле 2022 года уроженцы Санкт-Петербурга инсценировали два ДТП в Тюмени и Екатеринбурге. Один из преступников выступал в роли пешехода, на которого якобы наезжал владелец дорогого автомобиля.
«Пострадавший» представлялся высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов и заявлял, что в результате аварии у него повредились часы стоимостью несколько миллионов рублей. В то же время другие участники ОПГ представлялись полицейскими и угрожали уголовной ответственностью.
Боясь попасть под суд, автомобилисты оплачивали стоимость ремонта часов и компенсировали моральный вред, отдав преступникам в общей сложности более 11 миллионов рублей.
Ленинский районный суд Тюмени приговорил двух участников ОПГ к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима, третьего — к 3 годам и 8 месяцам колонии строгого режима. Из оставшихся членов преступной группы — одному уже вынесен приговор, второй находится в розыске.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени женщина ударила ножом мужа. Пьяный мужчина пытался ее задушить.