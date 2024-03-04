В Тюмени вынесли приговор трем питерским автоподставщикам

«Пострадавший» представлялся высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов и заявлял, что в результате аварии у него повредились часы стоимостью несколько миллионов рублей. В то же время другие участники ОПГ представлялись полицейскими и угрожали уголовной ответственностью.