Наркоторговля в каждом дворе: что делать, если увидел закладчика или нашел сверток?

А потому, несмотря на то, что закладчиков в городе ловят регулярно, меньше их не становится. Во многом это связано с тем, что правоохранителям не так часто удается накрыть нарколаборатории или места крупных поставок, что могло бы пресечь работу десятков, а может быть и сотен кладменов.