Наркоторговля в каждом дворе: что делать, если увидел закладчика или нашел сверток?

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Практически во всех районах города жильцы микрорайонов сталкиваются с закладчиками, оставляющими в укромных местах свертки с наркотиками. Распознать их достаточно просто, часто кладмен ходит с фонариком и старается приклеить что-то маленькое под лавочку или прикопать на придомовой территории.
«Чуть ли не каждый день приходят ребята в капюшонах и подбрасывают свои свертки. Потом по району неадекватные люди ходят. Это ведь страшно, это угрожает безопасности жителей города», — считает жительница района Суходолье Ирина Копина.
И такие жалобы есть во многих районах города: КПД, Мыс, Зарека, МЖК и так далее. Люди даже открыто снимают нарушителей на видео, но и это не помогает. Ведь даже после обращений к правоохранителям, кладмены возвращаются.
Полицейские говорят, если вы стали свидетелем закладки или обнаружили сверток с наркотиками, то нужно немедленно обратиться в полицию. Желательно снять увиденное на камеру, так как это доказательство может помочь в расследовании дела.
«До приезда наряда полиции постарайтесь запомнить приметы подозрительных лиц, которые оказались в поле вашего зрения, марки и гос. номера транспортных средств, на которых они передвигаются. Ни в коем случае не берите „закладки“ в руки», — рекомендуют правоохранители.
Не стоит волноваться, если полицейские не прибыли на место с минуты на минуту, правоохранители в любом случае смогут изъять наркотик и направить его на экспертизу, которая поможет установить личность распространителя.
Стоит отметить, что ловят наркоторговцев в Тюмени достаточно часто. Кого-то находят после жалоб жителей, кого-то ловят с поличным. Однако ряды закладчиков пополняются ежедневно, на такую работу жителей Тюмени вербуют в социальных сетях и даже в сервисах по поиску работы.
Обычно вакансия маскируется под обычного «курьера» или «доставщика», зарплата указывается непомерно высокой, а условия — 4 часа работы и легкие грузы.
«С этой проблемой мы также боремся, но работать приходится пока с сервисами по поиску работы, чтобы они удаляли объявления. Найти того, кто его разместил проблематично, так как наркоторговцы используют шифрование данных. Однако стоит сказать, что молодежь на такие объявления ведется, но долго работать в этой профессии невозможно», — рассказал «Нашему городу» инсайдер в правоохранительных органах Тюменской области.
А потому, несмотря на то, что закладчиков в городе ловят регулярно, меньше их не становится. Во многом это связано с тем, что правоохранителям не так часто удается накрыть нарколаборатории или места крупных поставок, что могло бы пресечь работу десятков, а может быть и сотен кладменов.
Причем важно помнить, что закладчики в наркобизнесе являются разменной монетой, а потому «работодатель» защищать их не будет. Зато ответственность за хранение и распространение наркотиков наступает для граждан РФ уже в 16 лет. Санкция соответствующей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, хотя при особо крупном размере наркодилеру могут дать и пожизненный срок.
Число наркопреступлений среди тюменцев еще не достигших 18 лет в 2022 году выросло более чем на 485% по сравнению с показателем прошлого года. Заместитель председателя комитета по социальной политике Глеб Трубин отмечал, что оборот наркотиков в Тюменской области вырос на 30%, причем в это вовлечена молодежь.
По итогам 2023 года к уголовной ответственности привлекли более 930 человек, в том числе 15 детей и подростков, связавшихся с наркотиками. Всего было выявлено 3187 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, что на 432 преступления больше, чем в 2022 году. Из них 75% составляют факты сбыта.
Но есть и другая жуткая статистика — по данным прокуратуры Тюменской области за 2022 год, было зарегистрировано на 4,8% больше случаев отравлений наркотиками. В результате 216 человек скончались.
Бдительные граждане, которые часто замечают закладчиков в своем районе могут изменить ситуацию, если будут сообщать о подобных фактах правоохранителям, ведь часто для сбыта запрещенных веществ используются одни и те же точки, в районах которых полицейские могут организовать патрулирование.