В Тюменской области возбудили уголовное дело по факту пожара на пилораме

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
СУ СК России по Тюменской области возбудило уголовное дело по факту гибели троих мужчин при пожаре на пилораме. Установлено, что возгорание произошло в бытовке, а после огонь охватил 600 квадратных метров площади.
В настоящее время огонь ликвидирован, его тушением занимались 33 сотрудника МЧС. Следователи осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.
Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту пожара и установить причины произошедшего. Расследование уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом, также поставлено на контроль.
Ранее «Наш город» сообщал, что на проходе на набережную в Тюмени нашли машину с мертвым водителем. Автомобиль лежал на площадке между пролетами пешеходных лестниц.