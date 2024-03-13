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Published Сегодня, 05:28

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Updated Сегодня, 05:30

После пожара на пилораме возбуждено уголовное дело в Тюменской области

В Тюменской области возбудили уголовное дело по факту пожара на пилораме

13 марта 2024, 05:28
Фото: МЧС России

После пожара на пилораме возбуждено уголовное дело в Тюменской области

Пожар произошел в ночь с 12 на 13 марта в деревне Красный Яр Нижнетавдинского района. Трое мужчин погибли, еще троих удалось спасти.

СУ СК России по Тюменской области возбудило уголовное дело по факту гибели троих мужчин при пожаре на пилораме. Установлено, что возгорание произошло в бытовке, а после огонь охватил 600 квадратных метров площади.

В настоящее время огонь ликвидирован, его тушением занимались 33 сотрудника МЧС. Следователи осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

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Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту пожара и установить причины произошедшего. Расследование уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом, также поставлено на контроль.

Ранее «Наш город» сообщал, что на проходе на набережную в Тюмени нашли машину с мертвым водителем. Автомобиль лежал на площадке между пролетами пешеходных лестниц.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#Следственный комитет#Уголовное дело#Следователи#Погибшие#Пожары#Любовь Селезнева
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