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В Тюмени отремонтируют дороги, ведущие к городским больницам

В Тюмени отремонтируют дорогу на Профсоюзной

7 марта 2024, 07:50
Фото: 1MI

В Тюмени отремонтируют дороги, ведущие к городским больницам

В Тюмени в этом году приведут в порядок дорогу на участке Профсоюзной — 50 лет Октября до Дружбы протяженностью 3 километра. Его отремонтируют в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Дорожные службы планируют обновить дорожное полотно площадью около 90 тысяч квадратных метров. Заметим, что данная дорога ведет к отделениям перинатального центра Тюмени. Рядом также расположены областная инфекционная клиническая больница, городская поликлиника № 8 в районе Ватутина, пишет Ура.Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени построят новую автодорогу, которая соединит улицу Монтажников и Червишевский тракт. Магистраль расположится между деревней Патрушева и СНТ «Лесная Поляна».

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