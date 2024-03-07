В Тюмени отремонтируют дорогу на Профсоюзной

В Тюмени отремонтируют дороги, ведущие к городским больницам

В Тюмени в этом году приведут в порядок дорогу на участке Профсоюзной — 50 лет Октября до Дружбы протяженностью 3 километра. Его отремонтируют в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».