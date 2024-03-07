В Тюмени отремонтируют дорогу на Профсоюзной

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Дорожные службы планируют обновить дорожное полотно площадью около 90 тысяч квадратных метров. Заметим, что данная дорога ведет к отделениям перинатального центра Тюмени. Рядом также расположены областная инфекционная клиническая больница, городская поликлиника № 8 в районе Ватутина, пишет Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени построят новую автодорогу, которая соединит улицу Монтажников и Червишевский тракт. Магистраль расположится между деревней Патрушева и СНТ «Лесная Поляна».