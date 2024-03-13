В Тюменской области до ноября перекрыли мост на региональной трассе

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
В Тюменской области ограничили движение по мосту через реку Вагай на региональной трассе Аромашево — Кротово — Большое Сорокино. Протяженность сооружения — 128.4 погонных метра, сообщили в Главном управлении строительства региона.
На этом мосту начался ремонт, который продлится до ноября. Контракт заключен с компанией, которая уже занималась ремонтом моста через реку Ишим.
«На мосту предстоит выполнить большой объём работ. Подрядная организация отремонтирует весь конструктив: опоры, пролётные строения, покрытие проезжей части», — рассказал начальник отдела искусственных сооружений Управления автомобильных дорог региона Алексей Филатов.
Специалисты уже начали демонтировать верхние слои асфальтового покрытия. На период проведения ремонта на мосту будет организовано реверсивное движение.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени реконструируют улицу Николая Чаплина. Проезжую часть планируют расширить до четырех полос.