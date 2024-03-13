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В Тюменской области до ноября перекрыли мост на региональной трассе

В Тюменской области до ноября перекрыли мост на региональной трассе

13 марта 2024, 09:03
Фото: 1MI
Движение по мосту ограничили из-за ремонта. Специалисты уже начали снимать верхние слои асфальта.

В Тюменской области ограничили движение по мосту через реку Вагай на региональной трассе Аромашево — Кротово — Большое Сорокино. Протяженность сооружения — 128.4 погонных метра, сообщили в Главном управлении строительства региона.

На этом мосту начался ремонт, который продлится до ноября. Контракт заключен с компанией, которая уже занималась ремонтом моста через реку Ишим.

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«На мосту предстоит выполнить большой объём работ. Подрядная организация отремонтирует весь конструктив: опоры, пролётные строения, покрытие проезжей части», — рассказал начальник отдела искусственных сооружений Управления автомобильных дорог региона Алексей Филатов.

Специалисты уже начали демонтировать верхние слои асфальтового покрытия. На период проведения ремонта на мосту будет организовано реверсивное движение.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени реконструируют улицу Николая Чаплина. Проезжую часть планируют расширить до четырех полос.

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