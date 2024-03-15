600 тысяч подарков и 700 вопросов: розыгрыш квартир и авто стартовал в Тюмени

Конкурс проведут в два тура, в каждом из которых необходимо будет правильно ответить на вопросы о Тюменской области. Всего подготовлено 700 вопросов о регионе. Участники, давшие верные ответы, будут бороться за ценные призы — квартиры и автомобили.