600 тысяч подарков и 700 вопросов: розыгрыш квартир и авто стартовал в Тюмени

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
Конкурс проведут в два тура, в каждом из которых необходимо будет правильно ответить на вопросы о Тюменской области. Всего подготовлено 700 вопросов о регионе. Участники, давшие верные ответы, будут бороться за ценные призы — квартиры и автомобили.
Второй этапа викторины будет проходить прямом эфире телеканала «Тюменское время», радиостанции Dipol FM (105.6). 15 марта— в 20:00; 16 и 17 марта — в 12:00, 15:00 и в 20:00.
Напомним, ранее розыгрыш квартир, автомобилей и других ценных призов в Тюмени проходил осенью 2023 года — 10 сентября. Тогда первый автомобиль в викторине выиграл студент студент-медик из Тюмени.