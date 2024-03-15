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На фестивале «Тюменская весна» жители региона смогут выиграть квартиры

600 тысяч подарков и 700 вопросов: розыгрыш квартир и авто стартовал в Тюмени

15 марта 2024, 03:49
Фото: 1MI

На фестивале «Тюменская весна» жители региона смогут выиграть квартиры

Более 600 тысяч подарков подготовили организаторы фестиваля «Тюменская весна. Всей семьей» для жителей региона. Выиграть туристические путевки, билеты на Чемпионат России по биатлону, автомобили и квартиры тюменцы смогут, приняв участие в викторине «Люби свой край».
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Выборы

Конкурс проведут в два тура, в каждом из которых необходимо будет правильно ответить на вопросы о Тюменской области. Всего подготовлено 700 вопросов о регионе. Участники, давшие верные ответы, будут бороться за ценные призы — квартиры и автомобили.

Второй этапа викторины будет проходить прямом эфире телеканала «Тюменское время», радиостанции Dipol FM (105.6). 15 марта— в 20:00; 16 и 17 марта — в 12:00, 15:00 и в 20:00.

Напомним, ранее розыгрыш квартир, автомобилей и других ценных призов в Тюмени проходил осенью 2023 года — 10 сентября. Тогда первый автомобиль в викторине выиграл студент студент-медик из Тюмени.

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