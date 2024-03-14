Тюмень в опасности: защищен ли аэропорт Рощино от нападения террористов?

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
«Наш город» уже рассказывал о том, что на парковке аэропорта часто некорректно работает система учета времени. В связи с чем объект решил посетить общественник Савоськин, который заметил в этом не только нарушение прав людей, но и повышенную опасность террористического акта.
«Вместо защиты аэропорта, руководство зарабатывает на парковках около здания вылета/прилета. Когда запрещали парковку около здания, всем объясняли, что это необходимая защита от террористов. Но с 2023 года администрация за деньги разрешила долгосрочную парковку, но написали в информационном щите, что это краткосрочная парковка. Например, террорист может сейчас оставить заряженный автомобиль с 1 тонной тротила, спокойно в течении 3-4 часов покинуть территорию России и удаленно взорвать вокзальный комплекс. Это реальная ситуация, которую организовал менеджмент аэропорта», — говорит Алексей Савоськин.
Обращение с указанием этой информации и потенциальной опасности нахождения в аэропорту общественник направил директору ФСБ России Александру Бортникову. Он также указал, что надзорные органы и члены антитеррористической комиссии Тюменской области пользуются ВИП-залом аэропорта, поэтому знают о том, что Рощино не защищен от террористических атак, однако соответствующих мер не принимают.
«Прошу обеспечить антитеррористическую защиту аэропорта Рощино со стороны привокзальной площади, исключить нахождение автомобилей на парковке более 15 минут, отменить взимание оплаты за остановку для посадки/высадки пассажиров», — просит общественник.
Вдобавок общественника смутило, что рядом с парковкой работают турецкие строители, которые проходят на точки рядом с ВИП-залом без досмотра, что также не соответствует требованиям безопасности.
Ранее «Наш город» рассказывал, что в тюменском аэропорту Рощино продолжаются работы по реконструкции. По планам, реализация проекта будет завершена в 2026 году. Работы проводит компания «Лимакмаращстрой», входящая в турецкий консорциум Limak Marash.