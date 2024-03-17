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Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Тюменская пенсионерка выиграла квартиру в викторине

Четвертую квартиру викторины выиграла пенсионерка из Тюмени

17 марта 2024, 11:03
Фото: 1MI

Тюменская пенсионерка выиграла квартиру в викторине

Еще одна квартира и один автомобиль разыграны на тюменской викторине «Люби свой край». На этот раз обладательницей новой квартиры-студии стала пенсионерка Закия.

Она ответила правильно на два вопроса: «Второй по численности населения город Тюменской области» (верный ответ — Тобольск) и «Какой элемент считается уникальным в деревянном зодчестве Тюмени» (верный ответ — наличники).

Автомобиль выиграла швея из Тюмени Наталья Перевозника, правильно ответившая на вопросы: «Какой музей находится на берегу Андреевского озера» (верный ответ — Археологический музей), «Какие животные изображены на гербе Тюмени» (верный ответ — бобр и лис).

«Когда мне позвонили ведущие викторины, я была на работе — занималась изготовлением выкройки для платья. Если честно, то разволноваться не успела, так как все произошло крайне быстро», — отметила Наталья.

Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье в рамках викторины «Люби свой край» квартиру выиграл работник тюменского завода из поселка Боровский Виталий. Мужчина признался, что до сих пор не может поверить в выигрыш.

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