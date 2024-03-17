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Modified Сегодня, 15:36

Updated Сегодня, 15:36

Явка на выборах президента РФ в Тюменской области составила 82,77%

Почти 100%-й результат: в одном из районов Тюменской области явка достигла 98,52%

17 марта 2024, 15:34
Фото: 1MI

Явка на выборах президента РФ в Тюменской области составила 82,77%

977 тысяч 76 избирателей приняли участие в выборах президента в Тюменской области. Явка в регионе составила 82,77%, по данным на 18:00 17 марта. Об этом сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.
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Выборы

По его словам, более чем в 50% муниципалитетах юга региона явка превысила 90%. В лидеры вышел Омутинский район, где проголосовали 98,52% избирателей.

В настоящее время все избирательные участки в Тюменской области закрыты. Начался процесс подсчета голосов. В ходе выборов президента в регионе нарушений избирательного законодательства выявлено не было.

Ранее «Наш Город» писал, что выборы президента России-2024 проходили в течение трех дней по всей стране. На территории Тюменской области работали 1070 избирательных участков.

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