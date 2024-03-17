Почти 100%-й результат: в одном из районов Тюменской области явка достигла 98,52%

Явка на выборах президента РФ в Тюменской области составила 82,77%

977 тысяч 76 избирателей приняли участие в выборах президента в Тюменской области. Явка в регионе составила 82,77%, по данным на 18:00 17 марта. Об этом сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.