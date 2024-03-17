Почти 100%-й результат: в одном из районов Тюменской области явка достигла 98,52%

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
По его словам, более чем в 50% муниципалитетах юга региона явка превысила 90%. В лидеры вышел Омутинский район, где проголосовали 98,52% избирателей.
В настоящее время все избирательные участки в Тюменской области закрыты. Начался процесс подсчета голосов. В ходе выборов президента в регионе нарушений избирательного законодательства выявлено не было.
Ранее «Наш Город» писал, что выборы президента России-2024 проходили в течение трех дней по всей стране. На территории Тюменской области работали 1070 избирательных участков.