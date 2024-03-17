Выборы президента-2024 в Тюмени: все избирательные участки города закрыты

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
В Тюменской области в выборах приняли участие около 80% избирателей, что оправдывает ожидания властей региона. Если рассматривать федеральный показатель, то по всей России явка превысила 70%.
Как рассказали председатели участков, поток тюменцев распределился равномерно на все три дня голосования. Причем первые избиратели начали собираться на участках еще до начала их открытия в пятницу.
Известно, что результаты голосования региональные избиркомы объявят 21 марта — в четверг. После этого результаты будут переданы в Центральную избирательную комиссию, где с ними будут работать до 28 марта. Далее, в течение трех дней будут объявлено имя победителя всероссийского голосования.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что еще одна квартира и автомобиль были разыграны на тюменской викторине «Люби свой край». Обладательницей новой квартиры-студии стала пенсионерка Закия.