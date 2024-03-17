Выборы президента-2024 в Тюмени: все избирательные участки города закрыты

Известно, что результаты голосования региональные избиркомы объявят 21 марта — в четверг. После этого результаты будут переданы в Центральную избирательную комиссию, где с ними будут работать до 28 марта. Далее, в течение трех дней будут объявлено имя победителя всероссийского голосования.