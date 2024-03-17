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В Тюмени закрылись все избирательные участки

Выборы президента-2024 в Тюмени: все избирательные участки города закрыты

17 марта 2024, 15:01
Фото: 1MI

В Тюмени закрылись все избирательные участки

Сегодня в Тюмени завершились выборы президента. Избирательные участки закончили свою работу в 20:00. Явка в некоторых муниципалитетах Тюменской области превысила 90%.

В Тюменской области в выборах приняли участие около 80% избирателей, что оправдывает ожидания властей региона. Если рассматривать федеральный показатель, то по всей России явка превысила 70%.

Как рассказали председатели участков, поток тюменцев распределился равномерно на все три дня голосования. Причем первые избиратели начали собираться на участках еще до начала их открытия в пятницу.

Известно, что результаты голосования региональные избиркомы объявят 21 марта — в четверг. После этого результаты будут переданы в Центральную избирательную комиссию, где с ними будут работать до 28 марта. Далее, в течение трех дней будут объявлено имя победителя всероссийского голосования.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что еще одна квартира и автомобиль были разыграны на тюменской викторине «Люби свой край». Обладательницей новой квартиры-студии стала пенсионерка Закия.

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