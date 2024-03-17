Итоги недели: выборы президента России, авария на набережной, Рощино и терроризм

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
В пятницу, 15 марта, на территории Тюменской области в 8:00 открылись 1070 избирательных участков. В этом году выборы президента Российской Федерации проходят в течение трех дней — 15,16 и 17 марта.
По данным на 15:00 17 марта в Тюменской области проголосовали 78,63% или 928 тысяч 84 избирателя. В восьми муниципалитетах региона показатель явки превысила 90%. Лидирующие позиции продемонстрировали Омутинский район (явка 93,86%), Голышмановский городской округ (явка 93,45%), Аромашевский район (явка 93,24%), Уватский район (явка 90,44%), Ишимский район (явка 90,39%), Упоровский и Сладковский районы (явка 90,32%), а также Ялуторовский район (90,28%). В Тюмени на избирательные участки пришли более 4 тысяч 144 человек — явка составила 71,46%.
По словам председателя Избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина, процесс выборов в регионе проходит без нарушений. Один инцидент был зафиксирован в Тобольске — на избирательном участке в гимназии имени Лицмана взорвал петарду 22-летний студент, уроженец Таджикистана.
Молодой человек пояснил, что на такой шаг он пошел по указке мошенников, укравших у него денежные средства. За данное действо аферисты пообещали вернуть студенту деньги.
В настоящее время доверчивый молодой человек находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Одновременно с выборами президента России в Тюмени проходит фестиваль «Тюменская весна». В его рамках проходят ярмарки с продукцией тюменских фермеров и товаропроизводителей, концертные программы, викторина «Люби свой край», участники которой могут выиграть квартиры, автомобили, различную бытовую технику и сладкие призы.
На данный момент уже разыграны четыре квартиры и пять автомобилей Lada Granta, около десяти смартфонов и столько же телевизоров, холодильники, микроволновые печи, около 60 туристических путевок и другие призы. Участие в викторине могут принять все желающие. Обязательное условие — возраст не младше 18 лет.
Аэропорт Рощино в Тюмени имеет статус объекта критической инфраструктуры и должен быть защищен от террористических атак. Однако, тюменский общественник Алексей Савоськин, считает, что находиться там небезопасно — на территорию могут проникнуть террористы.
«Наш город» уже рассказывал о том, что на парковке аэропорта часто некорректно работает система учета времени. В связи с чем объект решил посетить общественник Савоськин, который заметил в этом не только нарушение прав людей, но и повышенную опасность террористического акта.
«Вместо защиты аэропорта, руководство зарабатывает на парковках около здания вылета/прилета. Когда запрещали парковку около здания, всем объясняли, что это необходимая защита от террористов. Но с 2023 года администрация за деньги разрешила долгосрочную парковку, но написали в информационном щите, что это краткосрочная парковка. Например, террорист может сейчас оставить заряженный автомобиль с 1 тонной тротила, спокойно в течении 3-4 часов покинуть территорию России и удаленно взорвать вокзальный комплекс. Это реальная ситуация, которую организовал менеджмент аэропорта», — отметил Савоськин.
И добавил, что обращение по данному факту уже направлено директору ФСБ России Александру Бортникову.
В реках на территории Тюменской области, Оби и Иртыше, не нашли чистой воды. Об этом рассказала начальник Обь-Иртышского УГМС Наталья Криворучко на заседании комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
По ее словам, в 2023 году специалистами было обследовано 108 створов водоемов Обь-Иртышского бассейна на территории юга Тюменской области, Югры Ямала и Омсской области. Водных объектов с условно чистой водой обнаружено не было — в одном из створов зафиксировали слабозагрязненную воду, в оставшихся 107 — загрязненную и грязную.
Кроме того, в 2023 году зафиксировано 226 случаев высокого и экстремального высокого загрязнения соединениями марганца, железа, азота, а также нефтепродуктами и ртутью.
В настоящее время специалисты начали разработку нового федерального проекта «Вода России», который будет нацелен на оздоровление российских рек. По предварительным данным, его подготовят к осени 2024 года. Войдут ли в программу оздоровления тюменские реки — пока неизвестно.
Смертельное ДТП произошло на набережной в районе Масловского взвоза ночью 13 марта. Разбитую иномарку Changan с погибшим водителей обнаружил около шести часов утра житель Тюмени, гуляющий с собакой. По предварительным данным, машина ехала со скоростью около 100 км/ч по улице Водопроводной, в сторону улицы 25 Октября.
Водитель не справился с управлением, врезался в препятствие, опрокинулся и, пролетев через два пролета пешеходных лестниц, остался лежать на площадке между пролетами.
Известно, что погибший получил права в 2017 году. За 7 лет вождения он только один раз нарушил правила дорожного движения в 2023 году.
В день трагедии тюменец арендовал автомобиль и устроил гонки с водителем Porsche. Changan принадлежит сервису каршеринга Cars7. В компании уже сообщили, что размер нанесенного ущерба составляет порядка 2 миллионов рублей.
Иномарка была приобретена в лизинг в минувшем году и имеет страховой полис КАСКО. Однако будет ли страховая выплачивать денежные средства за произошедшее дорожно-транспортное происшествие пока неизвестно — ответственность за аварию несут ее виновники.
В Тюмени на этой неделе закрылась легендарная пельменная по улице Республики, 28а, проработавшая более 50 лет. Уже убрана вывеска заведения, а на его дверях висит объявление о том, что кафе закрыто
«Это не просто столовая, это ностальгия по СССР. Приходишь в пельменную и будто попадаешь в прошлое. Пельмени бомба! Свежайшее мясо, тонкое тесто, всё как в детстве. И цены нормальные», — писали ранее в отзывах горожане.
«Мы постоянно покупали здесь пельмени домой, очень вкусные. Самое ценное — они оставались практически неизменны на вкус на протяжении долгих лет. За годы работы интерьер менялся несколько раз, но всегда пельмени оставались превосходного качества», — отмечали тюменцы.
Средний чек в заведении составлял 130-160 рублей, что в сегодняшних реалиях очень экономично. За 130 рублей в заведении можно было приобрести порцию горячих сытных пельменей. Обед из порции пельменей с соусом и напитком стоил менее 200 рублей.
Также на этой неделе стало известно о закрытии популярного у тюменцев ресторана «Счастье». Заведение, специализирующееся на блюдах грузинской кухни, располагалось в МФЦ «Калинка» и проработало около 9 лет. О закрытии семейного ресторана сообщили сотрудники заведения.
Согласно финансовой отчетности, «Счастье» на протяжении последних трех лет, с 2020 года, работало в убыток. В 2020 убыток составил 16,4 миллиона рублей, в 2021 — 1,8 миллиона рублей, в 2022 — 558 тысяч рублей. Данных за 2023 года пока нет. Какое заведение появится на месте ресторана «Счастье» — пока неизвестно.