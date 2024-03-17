Автомобили и квартиры в викторине выиграли пять тюменцев

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
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Обладателями суперприза, квартиры, стали пенсионерки Клавдия Ильинична и Асия Ильясова. Они правильно ответили на два вопроса, заданных в прямом эфире второго тура викторины.
Автомобили достались мастеру ногтевого сервиса Гульшат Хайруллиной, жителю деревни Патрушево Сергею и тюменке Ольге Масловой. Она правильно ответила на вопросы: «В каком городе находится музей семьи императора Николая 2» (верный ответ — Тобольск) и «Здание какого музея Тюмени украшают часы-куранты?» (верный ответ — музей «Городская дума»).
Сегодня, 17 марта, состоится последний день викторины. Участие в конкурсе могут принять все желающие, кому исполнилось 18 лет. Для тюменцев подготовлено более 600 тысяч различных призов.