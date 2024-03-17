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Автомобили на «Тюменской весне» выиграли три тюменца

Автомобили и квартиры в викторине выиграли пять тюменцев

17 марта 2024, 03:42
Фото: 1MI

Автомобили на «Тюменской весне» выиграли три тюменца

Три автомобиля и две квартиры, электросамокаты, холодильники, телевизоры, смартфоны и другие призы выиграли тюменцы за два дня викторины «Люби свой край». Всего разыграно порядка 2 тысяч подарков.
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Конкурс

Обладателями суперприза, квартиры, стали пенсионерки Клавдия Ильинична и Асия Ильясова. Они правильно ответили на два вопроса, заданных в прямом эфире второго тура викторины.

Автомобили достались мастеру ногтевого сервиса Гульшат Хайруллиной, жителю деревни Патрушево Сергею и тюменке Ольге Масловой. Она правильно ответила на вопросы: «В каком городе находится музей семьи императора Николая 2» (верный ответ — Тобольск) и «Здание какого музея Тюмени украшают часы-куранты?» (верный ответ — музей «Городская дума»).

Сегодня, 17 марта, состоится последний день викторины. Участие в конкурсе могут принять все желающие, кому исполнилось 18 лет. Для тюменцев подготовлено более 600 тысяч различных призов.

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