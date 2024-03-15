В первый день выборов зафиксировали высокую явку избирателей в Тюменской области

Напомним, что выборы президента продолжатся 16 и 17 марта. Россияне смогут проголосовать за одного из четырех кандидатов. Несмотря на штатный режим голосования, председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о кибератаке на региональную систему видеонаблюдения.