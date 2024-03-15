nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:57

Published Сегодня, 16:57

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

В первый день выборов зафиксировали высокую явку избирателей в Тюменской области

В первый день выборов зафиксировали высокую явку избирателей в Тюменской области

15 марта 2024, 16:57
Фото: Изображение Midjourney
В первый день выборов президента России в Тюменской области проголосовали 511 787 жителей, что составляет 43,46% явки. Об этом сообщил глава Тюменского избиркома Игорь Халин.
Сюжет
Выборы

Как утверждают многочисленные эксперты, тюменцы продемонстрировали высокий уровень активности, что свидетельствует о значительном интересе граждан к политическим процессам в стране.

Наблюдатели из каких стран присутствуют на выборах в России
Узнать подробнее

Напомним, что выборы президента продолжатся 16 и 17 марта. Россияне смогут проголосовать за одного из четырех кандидатов. Несмотря на штатный режим голосования, председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о кибератаке на региональную систему видеонаблюдения.

Читайте также:
Выборы президента-2024: в Тюмени открылись избирательные участки«Это уровень спецслужб»: Памфилова заявила о мощнейшей кибератаке на выборах в ТюмениГубернатор Моор проголосовал на выборах президента России
#Общество#Политика#Тюмень#Тюменская область#Россия#Голосование#Новости тюмени#Выборы#Кандидаты#Граждане#Явка#Избиратели#Центризбирком#Алина Петрова#Эксперты#Президент
Выборы президента России-2024 в Тюмени: за кого голосовать?
Сегодня, 07:31
Рожденные в СССР знают наизусть: угадайте 10 известных песен советского времени
Сегодня, 09:38
Людоед, китайцы в мешках и плохой Гена: ТОП-5 ужасных убийств в Тюменской области
Сегодня, 01:05
ТОП-5 загадочных и мистических мест в Тюмени: от каланчи до «кровавой библиотеки»
Сегодня, 16:08
Тюменцам объяснили, что делать, если квартирант сбежал без оплаты
Сегодня, 06:59
В Тюмени прошла первая в 2024 году практическая конференция «ТИМИ-Тюмень»
Сегодня, 05:00