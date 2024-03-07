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Тюменцам приходится платить за парковку в Рощино из-за сбоев в системе

«Платим за воздух»: тюменцам приходится платить за парковку в Рощино из-за ошибок

7 марта 2024, 07:21
Фото: 1MI

Тюменцам приходится платить за парковку в Рощино из-за сбоев в системе

Жители Тюмени жалуются на работу парковки аэропорта Рощино. По ловам горожан, платный паркинг функционирует некорректно и выдает неверное время пребывания, в связи с чем сумма платы увеличивается.
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«При въезде бесплатная парковка 15 минут, а далее идёт плата. Находясь там 5 минут, с заездом 1 раз, при выезде я и люди, которые подъехали к шлагбауму, были в лёгком шоке, потому что талон не проходил. В итоге всем пришлось „платить за воздух“ в рядом стоящей кассе. На выезде собралась очередь, в связи с чем у многих автовладельцев началось платное ожидание», — возмутился тюменцев в социальных сетях.

Как выяснилось, данный случай — уже далеко не первый. По словам горожан, ошибки в работе системы платной парковки в Рощино происходят регулярно.

«Два раза было такое! Первый раз оплатила, второй раз подняла скандал, поэтому выпустили так», — сообщила Анастасия Ф.
«В Кольцово в Екатеринбурге аналогичные проблемы — претензию писали на электронную почту аэропорта, но всё бесполезно», — поделилась Елена Л.
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На территории Рощино расположено три автопарковки «Привокзальная площадь» (расположена в 30 метрах от пассажирского терминала, рассчитана на 250 парковочных мест, предназначена для паркования автомобилей для посадки/высадки пассажиров), «Капля» (расположена с левой стороны от въезда на привокзальную площадь в 70 метрах от здания аэровокзала, рассчитана на 350 парковочных мест, въезд и выезд осуществляются согласно схеме), «Долгосрочная» (расположена с правой стороны перед въездом на привокзальную площадь в 150 метрах от здания аэровокзала, рассчитана на 130 парковочных мест, въезд и выезд осуществляются согласно схеме).

На паркингах «Привокзальная площадь» и «Долгосрочная» время бесплатного нахождения составляет 15 минут, на парковке «Капля» — 5 минут. Первый час пребывания стоит на «Привокзальной» — 300 рублей, на двух остальных — 200 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском аэропорту Рощино продолжаются работы по реконструкции. По планам, реализация проекта будет завершена в 2026 году. Работы проводит компания «Лимакмаращстрой», входящая в турецкий консорциум Limak Marash.

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