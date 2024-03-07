«Платим за воздух»: тюменцам приходится платить за парковку в Рощино из-за ошибок

На территории Рощино расположено три автопарковки «Привокзальная площадь» (расположена в 30 метрах от пассажирского терминала, рассчитана на 250 парковочных мест, предназначена для паркования автомобилей для посадки/высадки пассажиров), «Капля» (расположена с левой стороны от въезда на привокзальную площадь в 70 метрах от здания аэровокзала, рассчитана на 350 парковочных мест, въезд и выезд осуществляются согласно схеме), «Долгосрочная» (расположена с правой стороны перед въездом на привокзальную площадь в 150 метрах от здания аэровокзала, рассчитана на 130 парковочных мест, въезд и выезд осуществляются согласно схеме).