«Носился под 100 км/ч наперегонки»: опубликовано видео ДТП на набережной Тюмени

Напомним, что Чанган» с телом водителя обнаружил сегодня утром в Тюмени местный житель, выгуливающий собаку. Полиция установила, что водитель двигался на большой скорости по Водопроводной в сторону улицы 25-го Октября, но не справился с управлением. Известно, что погибший получил права в 2017 году, имел всего одно нарушение ПДД, случившееся в 2023 году.