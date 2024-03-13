«Носился под 100 км/ч наперегонки»: опубликовано видео ДТП на набережной Тюмени

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Перед тем, как врезаться в ограждение на городской набережной молодой человек разъезжал по городу наперегонки с автомобилем «Порш». Об этом КП-Тюмень сообщили очевидцы.
«Этот „Чанган“ вчера под 100 км/ч носился по городу наперегонки с „Поршем“, — заявили люди.
Роковой момент попал на видео. На кадрах заметно, как автомобиль вместе с водителем на высокой скорости переворачивается в воздухе, а после приземляется на лестничные пролеты.
Напомним, что Чанган» с телом водителя обнаружил сегодня утром в Тюмени местный житель, выгуливающий собаку. Полиция установила, что водитель двигался на большой скорости по Водопроводной в сторону улицы 25-го Октября, но не справился с управлением. Известно, что погибший получил права в 2017 году, имел всего одно нарушение ПДД, случившееся в 2023 году.