На тюменца, взорвавшего петарду на избирательном участке, завели уголовное дело

По какой именно статье привлекут к ответственности тоболяка — информации нет. Ранее сообщалось, что данный поступок расценивается как хулиганство, пишет РБК Тюмень. Санкции статьи предусматривают штраф до 1 миллиона рублей, исправительные работы до 5 лет или лишение свободы до 7 лет.