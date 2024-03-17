На тюменца, взорвавшего петарду на избирательном участке, завели уголовное дело

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
По какой именно статье привлекут к ответственности тоболяка — информации нет. Ранее сообщалось, что данный поступок расценивается как хулиганство, пишет РБК Тюмень. Санкции статьи предусматривают штраф до 1 миллиона рублей, исправительные работы до 5 лет или лишение свободы до 7 лет.
«На текущее время, 17 марта, каких-либо форс-мажорных обстоятельств, нарушений действующего законодательства на выборах РФ на территории Тюменской области не выявлено. Безопасность обеспечивают сотрудники полиции, МЧС», — подчеркнул Игорь Халин.
Напомним, инцидент произошел в Тобольске 15 марта. 22-летний студент по указке аферистов взорвал петарду в здании избирательного участка — за данное действо мошенники обещали тоболяку вернуть похищенные у него деньги.