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На тюменца, взорвавшего петарду на избирательном участке, завели уголовное дело

На тюменца, взорвавшего петарду на избирательном участке, завели уголовное дело

17 марта 2024, 08:10
Фото: 1MI
По факту взрыва петарды на избирательном участке в тобольской гимназии имени Лицмана возбуждено уголовное дело. 22-летний студент, уроженец Таджикистана, взят под стражу. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Игорь Халин.

По какой именно статье привлекут к ответственности тоболяка — информации нет. Ранее сообщалось, что данный поступок расценивается как хулиганство, пишет РБК Тюмень. Санкции статьи предусматривают штраф до 1 миллиона рублей, исправительные работы до 5 лет или лишение свободы до 7 лет.

«На текущее время, 17 марта, каких-либо форс-мажорных обстоятельств, нарушений действующего законодательства на выборах РФ на территории Тюменской области не выявлено. Безопасность обеспечивают сотрудники полиции, МЧС», — подчеркнул Игорь Халин.

Напомним, инцидент произошел в Тобольске 15 марта. 22-летний студент по указке аферистов взорвал петарду в здании избирательного участка — за данное действо мошенники обещали тоболяку вернуть похищенные у него деньги.

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