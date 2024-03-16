«Счастье здесь больше не живет»: семейный ресторан прекратил работу в Тюмени

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
«Ресторан не работает с 12 февраля 2024 года. Заведение закрылось полностью», — указано в социальных сетях ресторана.
Согласно финансовой отчетности, «Счастье» на протяжении последних трех лет, с 2020 года, работало в убыток. В 2020 убыток составил 16,4 миллиона рублей, в 2021 — 1,8 миллиона рублей, в 2022 — 558 тысяч рублей. Данных за 2023 года пока нет. Какое заведение появится на месте ресторана «Счастье» — пока неизвестно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени закрылась старейшая пельменная на Республике, 28а. Заведение проработало более 50 лет и пользовалось популярностью и жителей и гостей города.