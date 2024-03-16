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В центре Тюмени закрылся известный семейный ресторан

«Счастье здесь больше не живет»: семейный ресторан прекратил работу в Тюмени

16 марта 2024, 05:29
Фото: 2 ГИС

В центре Тюмени закрылся известный семейный ресторан

В Тюмени закрылся популярный семейный ресторан «Счастье», проработавший почти девять лет. Заведение располагалось в центре города в МФЦ «Калинка» и специализировался преимущественно на блюдах грузинской кухни.
«Ресторан не работает с 12 февраля 2024 года. Заведение закрылось полностью», — указано в социальных сетях ресторана.

Согласно финансовой отчетности, «Счастье» на протяжении последних трех лет, с 2020 года, работало в убыток. В 2020 убыток составил 16,4 миллиона рублей, в 2021 — 1,8 миллиона рублей, в 2022 — 558 тысяч рублей. Данных за 2023 года пока нет. Какое заведение появится на месте ресторана «Счастье» — пока неизвестно.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени закрылась старейшая пельменная на Республике, 28а. Заведение проработало более 50 лет и пользовалось популярностью и жителей и гостей города.

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