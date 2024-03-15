ТОП-5 загадочных и мистических мест в Тюмени: от каланчи до «кровавой библиотеки»:

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Мистические места всегда притягивали и притягивают искателей приключений. В каждом городе есть свои обители тайн. Одни из них могут быть историческими памятниками с многовековой историей, другие — просто укромными уголками.
«Наш город» собрал самые загадочные места Тюмени, которые способны привлечь как туристов, так и местных жителей, желающих ощутить дрожь от неизведанного.
Каланча на улице Осипенко, 35 всегда привлекала внимание тюменцев. Еще в начале 2000-х на смотровой площадке заметили странную фигуру, которая все время падала. На место вызвали скорую помощь, однако у подножия не обнаружили тела. Дверь на каланчу была заблокирована, да и постройка давно не использовалась. Тогда старушки вспомнили трагедию 30-х годов. Пожарный по имени Федор спрыгнул вниз якобы после того, как не смог вытащить из огня трехлетнюю девочку.
Сама каланча была возведена для наблюдения за городскими пожарами. Внутри круглосуточно дежурили спасатели, однако после трагедии здание закрыли. Многие до сих пор боятся обходить каланчу, особенно по вечерам.
Легенда о духе актрисы Нины Вальтос стала частью истории театра кукол на улице Кирова, 36. Многие сотрудники, проводившие ночные смены в театре после реставрации, утверждают, что видели призрачный силуэт женщины, напоминающий облик Нины. Актриса ушла из жизни, так и не дождавшись возможности увидеть отреставрированный театр, в котором провела многие годы.
Считается, что дух Нины Вальтос, не оставивший свою любовь к театру после смерти, продолжает бродить по коридорам и заливать зал мистической энергией. Ее душа, возможно, не может покинуть то место, где она так сильно привязалась к творческой обители.
Текутьевское кладбище в Тюмени является одним из самых жутких мест в городе. Старые мраморные плиты, кресты и памятники придают участку жуткий вид. На кладбище можно увидеть семейные захоронения, включая род известных тюменских купцов Аверкиевых и других выдающихся личностей Тюмени. Большая часть исторического участка кладбища была утрачена из-за расширения улицы Республики.
Несмотря на свою историческую ценность, многие могилы на кладбище находятся в упадке, а памятники в плачевном состоянии. Некоторые жители сообщают о мистических событиях, заявляя, что видели белые пятна на фотографиях. Суеверные горожане стараются избегать Текутьевский бульвар.
Здание библиотечного центра ТюмГУ на улице Семакова, 18 также связано с мистикой. После революции дом купца Брюханова, построенный в 1886 году, перешел под юрисдикцию НКВД, где во времена сталинских репрессий на последнем этаже использовались камеры для заключенных, а приговоры исполнялись в подвале здания.
В 1954 году здание стало общежитием педагогического университета. Новые постояльцы заявляли, что слышали крики и стоны людей. Были и случаи, когда видели кроваво-красное пятно на стене. Странные звуки прекратились только после реставрации в начале нулевых годов. Некоторые до сих пор, после жутких воспоминаний тех дней, называют библиотеку «кровавой».
На улице Республики, 7 в Тюмени находилась бывшая сельхозакадемия. По легенде, во время Великой Отечественной войны на протяжении трех лет там хранилось тело Ленина.
За это время здание обнесли высоким забором, а окна комнаты на втором этаже заложили кирпичом. Каждые десять дней академик Борис Ильич Збарский лично по телефону докладывал Сталину о состоянии тела и обо всех происшествиях. В апреле Ленин был возвращен в мавзолей Москвы.
На тюменском здании после той поры установили мемориальную доску. Говорят, что призрак вождя пролетариата до сих пор гуляет по коридорам университета.
По словам историковеда Владимира Фёдорова, рассказы о призрачных явлениях в Тюмени являются важной частью культурного наследия и фольклора. Они отражают не только легенды, но и давние культурные поверья. Однако, для историковедов важно подходить к таким рассказам с научной осторожностью, учитывая их мифологический контекст.
«Вера в призраков во многих культурах может быть объяснена социокультурными и психологическими факторами. Утешение в сверхъестественных объяснениях может быть связано с человеческим страхом перед неизвестным. Историковеды могут исследовать историю и происхождение подобных рассказов, а также их влияние. В контексте исторического анализа, такие рассказы могут быть рассмотрены как часть понимания менталитета и духовности общества, но не более. Увы, до тех пор, пока призраки не признаны наукой, я не могу ничего сказать», — прокомментировал эксперт.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в «Водонапорной башне» в центре Тюмени нашли 100-летнюю чугунную лестницу. Работники пообещали сохранить находку.