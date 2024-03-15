ТОП-5 загадочных и мистических мест в Тюмени: от каланчи до «кровавой библиотеки»:

Каланча на улице Осипенко, 35 всегда привлекала внимание тюменцев. Еще в начале 2000-х на смотровой площадке заметили странную фигуру, которая все время падала. На место вызвали скорую помощь, однако у подножия не обнаружили тела. Дверь на каланчу была заблокирована, да и постройка давно не использовалась. Тогда старушки вспомнили трагедию 30-х годов. Пожарный по имени Федор спрыгнул вниз якобы после того, как не смог вытащить из огня трехлетнюю девочку.