«Мы два дня ждали чуда»: оператор тюменского завода выиграл квартиру в викторине

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Обладателем суперприза, квартиры, стал житель поселка Боровский, оператор Тюменского нефтеперерабатывающего завода Виталий. Тюменец дал правильные ответы на два вопроса суперигры: «Какая улица в Тюмени до революции называлась Знаменской» (верный ответ — Володарского) и «К какому типу мостов относит тюменский мост Влюбленных по типу конструкции» (верный ответ — вантовый).
«Эмоции зашкаливают. До сих пор не верится, что выиграл квартиру», — поделился мужчина.
Супруга Ольга добавила, что они в течение двух дней смотрели прямые эфиры викторины по телевизору и «ждали чуда».
«И чудо все-таки произошло», — отметила Ольга.
Lada Granta выиграла маркетолог из Тюмени Мария, ответившая верно на вопросы: «Каким любимым развлечением тюменцев в 19 веке прославился приказчичий клуб» (верный ответ — балы-маскарады) и «Какой город самый старый в Тюменской области» (верный ответ — Тюмень).
Ранее «Наш Город» писал, что в первые два дня проведения викторины «Люби свой край» в Тюмени были разыграны две квартиры и три автомобиля, а также 9 тысяч других призов.