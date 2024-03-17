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Оператор тюменского завода выиграл квартиру в викторине

«Мы два дня ждали чуда»: оператор тюменского завода выиграл квартиру в викторине

17 марта 2024, 08:34
Фото: 1MI

Оператор тюменского завода выиграл квартиру в викторине

В тюменской викторине «Люби свой край» разыграны третья квартира и четвертый автомобиль Lada Granta.

Обладателем суперприза, квартиры, стал житель поселка Боровский, оператор Тюменского нефтеперерабатывающего завода Виталий. Тюменец дал правильные ответы на два вопроса суперигры: «Какая улица в Тюмени до революции называлась Знаменской» (верный ответ — Володарского) и «К какому типу мостов относит тюменский мост Влюбленных по типу конструкции» (верный ответ — вантовый).

«Эмоции зашкаливают. До сих пор не верится, что выиграл квартиру», — поделился мужчина.

Супруга Ольга добавила, что они в течение двух дней смотрели прямые эфиры викторины по телевизору и «ждали чуда».

«И чудо все-таки произошло», — отметила Ольга.
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Lada Granta выиграла маркетолог из Тюмени Мария, ответившая верно на вопросы: «Каким любимым развлечением тюменцев в 19 веке прославился приказчичий клуб» (верный ответ — балы-маскарады) и «Какой город самый старый в Тюменской области» (верный ответ — Тюмень).

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