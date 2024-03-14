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В сети появились жесткие кадры ДТП на набережной в Тюмени

Сервис каршеринга заявил о 2 млн ущерба из-за ДТП на набережной в Тюмени

14 марта 2024, 05:59
Фото: ГИБДД

В сети появились жесткие кадры ДТП на набережной в Тюмени

Тюменец, погибший в жуткой автомобильной аварии ночью 13 марта, нанес ущерб сервису каршеринга в размере 2 миллионов рублей. 26-летрний молодой человек арендовал авто Changan в сервисе Cars7 на семь минут.
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ДТП

По словам представителя каршеринга, автомобиль Changan был приобретен в лизинг в минувшем году и имеет страховой полис КАСКО. Однако будет ли страховая выплачивать денежные средства за произошедшее дорожно-транспортное происшествие пока неизвестно.

«Ответственность за аварию несут ее виновники. Урон оцениваем в стоимость автомобиля, более 2 миллионов рублей»., — рассказали в Cars7 РБК Тюмень.

Помимо сервиса каршеринга существенный урон причинен тюменской набережной в районе Масловского взвоза. Точная сумма неизвестна, также как и то, кто будет его возмещать.

Видео: Ural Mash

Напомним, ДТП на набережной произошло ночью 13 марта. Разбитую иномарку с погибшим водителей обнаружил около шести часов утра житель Тюмени, гуляющий с собакой. По предварительным данным, машина ехала со скоростью около 100 км/ч по улице Водопроводной, в сторону улицы 25 Октября. Водитель не справился с управлением, врезался в препятствие, опрокинулся и, пролетев через два пролета пешеходных лестниц, остался лежать на площадке между пролетами.

Известно, что погибший получил права в 2017 году. За 7 лет вождения он только один раз нарушил правила дорожного движения в 2023 году. В день трагедии тюменец на арендованном автомобиле устроил гонки с водителем Porsche — об этом сообщили очевидцы.

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