Сервис каршеринга заявил о 2 млн ущерба из-за ДТП на набережной в Тюмени

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:10
По словам представителя каршеринга, автомобиль Changan был приобретен в лизинг в минувшем году и имеет страховой полис КАСКО. Однако будет ли страховая выплачивать денежные средства за произошедшее дорожно-транспортное происшествие пока неизвестно.
«Ответственность за аварию несут ее виновники. Урон оцениваем в стоимость автомобиля, более 2 миллионов рублей»., — рассказали в Cars7 РБК Тюмень.
Помимо сервиса каршеринга существенный урон причинен тюменской набережной в районе Масловского взвоза. Точная сумма неизвестна, также как и то, кто будет его возмещать.
Напомним, ДТП на набережной произошло ночью 13 марта. Разбитую иномарку с погибшим водителей обнаружил около шести часов утра житель Тюмени, гуляющий с собакой. По предварительным данным, машина ехала со скоростью около 100 км/ч по улице Водопроводной, в сторону улицы 25 Октября. Водитель не справился с управлением, врезался в препятствие, опрокинулся и, пролетев через два пролета пешеходных лестниц, остался лежать на площадке между пролетами.
Известно, что погибший получил права в 2017 году. За 7 лет вождения он только один раз нарушил правила дорожного движения в 2023 году. В день трагедии тюменец на арендованном автомобиле устроил гонки с водителем Porsche — об этом сообщили очевидцы.