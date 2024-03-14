Сервис каршеринга заявил о 2 млн ущерба из-за ДТП на набережной в Тюмени

Напомним, ДТП на набережной произошло ночью 13 марта. Разбитую иномарку с погибшим водителей обнаружил около шести часов утра житель Тюмени, гуляющий с собакой. По предварительным данным, машина ехала со скоростью около 100 км/ч по улице Водопроводной, в сторону улицы 25 Октября. Водитель не справился с управлением, врезался в препятствие, опрокинулся и, пролетев через два пролета пешеходных лестниц, остался лежать на площадке между пролетами.