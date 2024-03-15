Людоед, китайцы в мешках и плохой Гена: ТОП-5 ужасных убийств в Тюменской области

Posted Сегодня, 01:05
Published Сегодня, 01:05
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Updated Сегодня, 01:05
Об этом свидетельствуют данные «РИА Новости». В 2023 году было зарегистрировано 152,5 преступлений на 10 тыс. жителей.
В других регионах «тюменской матрешки» — в ХМАО и ЯНАО ситуация не лучше. Округа заняли 26 и 47 места в рейтинге преступности соответственно.
«Наш город» решил разобраться, с каких пор Тюмень стала «криминальной», а также рассказать о самых громких убийствах, которые до сих пор с содроганием вспоминают горожане.
Конец мая 1993 года запомнился жителям Тюмени пышными похоронами. В центре города посреди дня оказался застрелен Рашид Янтимиров, идейный вдохновитель знаменитой ОПГ «Десятка». Мужчина был уважаем не только в преступных кругах, признание он имел и среди спортсменов города. Однако влияние и намерения первых оказались сильнее. Тюменцы давно поговаривали о том, что Янтимиров «затмит» местных бандитов. Так оно и получилось.
В последний путь криминального авторитета провожали со всеми почестями. Это был тот редкий случай, когда в процессии бандиты шагали рядом с ОМОНом. На кладбище Янтимирову воздвигли бронзовый памятник в полный рост. Несмотря на то, что лидера «Десятки» не стало, ОПГ еще долго было у людей на слуху.
Справка
ОПГ «Десятка» — преступная группировка возникла в 90-е годы в Тюмени, занималась рэкетом и предпринимательством.
30 декабря 1994 года сотрудники Центрального РУВД собирались весело отметить наступление 1995 года в ресторане «Факел», однако их планы резко обрушились из-за одного вызова. Рабочие заметили странные мешки во дворе. Когда было принято решение их вскрыть, перед людьми предстала ужасающая находка. Среди новой детской одежды и обуви были трупы китайцев. Один из очевидцев того дня рассказывал «Тюменским ведомостям», что тюки были сделаны из качественной мешковины. Они были надежно запечатаны, прошиты сверху шнуровкой. Убийца перевязал мешки крест-накрест, что должно было сойти за железнодорожную маркировку.
Криминалисты насчитали восемь трупов. Среди них была и одна женщина. Последнюю опознал один из сотрудников миграционной службы Казахстана. Как выяснилось, её выдворили из республики из-за нарушения правил паспортной системы. Тела мужчин так и остались неопознанными. Все следы загадочного убийства вели в Китай, однако по некоторой информации, представители Поднебесной так и не пожелали сотрудничать с российским отделом расследования.
Убийство 17-летней студентки педколледжа, Оксаны Мазиной во дворе школы № 27 всколыхнуло всю Тюмень. Судмедэксперты насчитали больше 10 ножевых ранений на теле девушки. Родители сходили с ума от горя. Оказалось, что к расправе, случившейся в 1991 году, причастен 19-летний Геннадий Белокуров. Убийцу нашли спустя несколько лет. До нападения на Светлану он совершал дерзкие ограбления, напал на ветерана Великой Отечественной войны, избил уборщицу. При всех задержаниях преступник притворялся «дурачком». Его отправили лечиться в Казань, однако Белокуров сбежал оттуда и вернулся промышлять в родной город.
Со Светланой в Тюмени его познакомил приятель. Убийца почти сразу заметил золотую цепочку на шее девушки. Геннадий вызвался проводить домой красивую студентку, а после стал требовать, чтобы та отдала цепочку. Светлана начала кричать. Убийца испугался и расправился над беззащитной девушкой. Белокуров знал, что его будут искать, поэтому отправился в Казань, однако и там отличился противоправным поведением и был пойман. В этот раз включить «дурачка» не получилось. Все его преступления были раскрыты. В колонии его нашли мёртвым.
В начале 1980-х годов, в районе улицы Камышинской и Дворца пионеров в Тюмени, пропала 5-летняя девочка.
В роковой день она отправилась на прогулку, но так и не вернулась. Семья подключила к поиску дочки всех правоохранителей и приятелей в городе. Поиски длились несколько суток, но так и не привели к результатам.
Тем временем местные ребята, возвращаясь со школы, заприметили в мусорном баке в районе бассейна «Геолог», торчащую из мусорного бака детскую руку. Каково было их удивление, когда они поняли, что рука принадлежит не кукле, а ребенку. Сверху конечность была обернута газетой «Правда». Вторую руку примерно в то же время в районе Дома Обороны обнаружил дворник. Шокированный, он позвонил в милицию. Тело малышки в чемодане у реки Пышмы нашли рыбаки.
После месяца тщательных поисков убийца был наконец пойман и все благодаря зацепке — недостающих страниц газеты «Правда» у его сожительницы. Преступником оказался массовик-затейник, работающий на базе-отдыха. Как оказалось, он и раньше был замечен в подобном прецеденте. В 60-х гражданин по фамилии Суглобов изнасиловал и убил в Тобольске 8-летнюю девочку. Ее тело было найдено грибниками в лесу. Уголовное дело тогда не возбудили, так как не нашли следов насильственной смерти. Педофила отправили за решетку, но до старости в колонии Суглубов так и не дожил. Осужденные устроили над ним самосуд.
Думаете, что каннибализм присущ только неразвитым островитянам? Как бы не так.
Весной 2021 года в поселке Газ-Сале в ЯНАО случилось жестокое убийство. По данным следствия, мужчина по имени Владимир был в гостях у знакомой пары. Женщина попросила гостя сходить в магазин за цветами и алкоголем. Тот отправился за покупками, а когда вернулся, то стал свидетелем любовной сцены. Гостя попросили уйти, но ему это не понравилось. Он схватился за нож и жестоко убил собутыльников.
На этом преступник не остановился. Он решил попробовать человеческую плоть. Еще одной жертвой каннибала стал хозяин, который неожиданно вернулся в квартиру. В ходе следствия убийца симулировал помешательство, однако все экспертизы доказали вменяемость. Убийцу посадили в тюрьму. Ему вынесли пожизненный приговор.
Историковед Владимир Фёдоров попытался разобраться, в чём же причина столь высокого уровня преступности в Тюмени. Как ответил специалист «Нашему городу», высокий криминогенный уровень является результатом взаимодействия различных исторических, социальных и экономических факторов. Одна из причин, которая может объяснить сложившуюся ситуацию, быстрое и масштабное развитие города, вызванное промышленным и территориальным ростом.
«Этот процесс часто сопровождается социальными дисбалансами, переездами населения и изменением общественной структуры, что влияет на уровень преступности. Чтобы искоренить это нужно формировать высокие идеалы и, в буквальном смысле, „воспитывать население“, а правильный процесс воспитания идет с детства. В целом, это явление очень сложное, уровень преступности зависит от множества факторов, которые переплетаются в исторической динамике под воздействием различных обстоятельств и изменений», — подтвердил эксперт.
Ранее «Наш город» писал о самых опасных районах Тюмени. Одну из лидирующих строчек занял Калининский район.