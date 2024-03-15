Людоед, китайцы в мешках и плохой Гена: ТОП-5 ужасных убийств в Тюменской области

После месяца тщательных поисков убийца был наконец пойман и все благодаря зацепке — недостающих страниц газеты «Правда» у его сожительницы. Преступником оказался массовик-затейник, работающий на базе-отдыха. Как оказалось, он и раньше был замечен в подобном прецеденте. В 60-х гражданин по фамилии Суглобов изнасиловал и убил в Тобольске 8-летнюю девочку. Ее тело было найдено грибниками в лесу. Уголовное дело тогда не возбудили, так как не нашли следов насильственной смерти. Педофила отправили за решетку, но до старости в колонии Суглубов так и не дожил. Осужденные устроили над ним самосуд.