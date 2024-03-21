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Updated Сегодня, 07:17

Тюменка получила ожог спины во время операции

Тюменка осталась с обугленной дырой в спине после операции

21 марта 2024, 07:15
Фото: 1MI

Тюменка получила ожог спины во время операции

Жительница Тюмени получила дыру в спине с обугленной кожей после проведенной операции в Западно-сибирском медцентре. Как выяснилось, медики неправильно положили электрод, вследствие чего под спиной пациентки оплавилась пелёнка.
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Суд

Анне проводили операцию по гинекологии. Легкое вмешательство провели под общим наркозом. Домой женщина ушла самостоятельно из больницы, но позже почувствовала боли в спине. В клинике, где проводили оперативное вмешательство, на звонки пациентки не отвечали. Тюменка была вынуждена обратиться в другое медучреждение, где диагностировали ожог третьей степени и сказали, что нужна пересадка кожи, пишет тг-канал Ural Mash.

На клинику и врачей Анна подала в суд и потребовала компенсацию в размере 3 миллионов рублей. Однако по итогу выплата была уменьшена почти в 10 раз — до 350 тысяч. Юристы больницы настояли, что всё было исправно, а пациентка самовольно ушла с небольшим покраснением. А позже и вовсе медицинское заведение подало апелляцию, чтобы не выплачивать пациентке и эту сумму.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 41-летняя женщина пережила состояние клинической смерти — у тюменки остановилось сердце. Благодаря оперативной помощи родных и медиков женщину удалось спасти.

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