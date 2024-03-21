Тюменка осталась с обугленной дырой в спине после операции

На клинику и врачей Анна подала в суд и потребовала компенсацию в размере 3 миллионов рублей. Однако по итогу выплата была уменьшена почти в 10 раз — до 350 тысяч. Юристы больницы настояли, что всё было исправно, а пациентка самовольно ушла с небольшим покраснением. А позже и вовсе медицинское заведение подало апелляцию, чтобы не выплачивать пациентке и эту сумму.