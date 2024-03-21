Тюменка осталась с обугленной дырой в спине после операции

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Анне проводили операцию по гинекологии. Легкое вмешательство провели под общим наркозом. Домой женщина ушла самостоятельно из больницы, но позже почувствовала боли в спине. В клинике, где проводили оперативное вмешательство, на звонки пациентки не отвечали. Тюменка была вынуждена обратиться в другое медучреждение, где диагностировали ожог третьей степени и сказали, что нужна пересадка кожи, пишет тг-канал Ural Mash.
На клинику и врачей Анна подала в суд и потребовала компенсацию в размере 3 миллионов рублей. Однако по итогу выплата была уменьшена почти в 10 раз — до 350 тысяч. Юристы больницы настояли, что всё было исправно, а пациентка самовольно ушла с небольшим покраснением. А позже и вовсе медицинское заведение подало апелляцию, чтобы не выплачивать пациентке и эту сумму.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 41-летняя женщина пережила состояние клинической смерти — у тюменки остановилось сердце. Благодаря оперативной помощи родных и медиков женщину удалось спасти.