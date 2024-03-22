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Опасную для аэропорта свалку ликвидируют в Тобольске

Суд заставил чиновников убрать опасную для тобольского аэропорта свалку

22 марта 2024, 07:30
Фото: 1MI

Опасную для аэропорта свалку ликвидируют в Тобольске

Свалка была обнаружена в деревне Долбилова — подзоне приаэродромной территории. На эту свалку слетались птицы, а одна из них однажды попала в двигатель самолета.

В Тобольске ликвидируют свалку, опасную для аэропорта Ремезов. На свалке в деревне Долбилова, расположенной в 14.6 километра от аэродрома, скапливались птицы, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Ликвидация несанкционированной свалки является необходимой мерой, направленной на недопущение возникновения катастрофы воздушного судна с необратимыми последствиями», — объяснили в пресс-службе.
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По решению Тобольского районного суда администрация района обязана ликвидировать свалку в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в силу.

16 апреля 2023 года одна из птиц, облюбовавшая данную свалку, стала причиной возвращения самолета авиакомпании «Россия» в аэропорт — утка попала в двигатель и вывела его из строя.

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На борту находились 73 пассажира и 5 членов экипажа, никто из них не пострадал. Авиакомпания потребовала 40 миллионов рублей компенсации и проверку аэропорта.

Ранее «Наш город» сообщал, что между Тюменью и Белоруссией до конца 2024 года хотят запустить прямое авиасообщение. Белорусская сторона намерена успеть организовать его до визита губернатора Тюменской области Александра Моора.

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