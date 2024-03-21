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Published Сегодня, 05:19

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Updated Сегодня, 05:21

Тюменская феминистка выступила против салонов красоты.

«Вас подсадили на бьюти-иглу»: тюменская феминистка выступила против салонов красоты

21 марта 2024, 05:19
Фото: 1MI
Тюменская феминистка выступила против салонов красоты.

Тюменская феминистка выступила против салонов красоты

Многие тюменки уже не могут представить жизнь без еженедельного похода к мастерам по маникюру, бровям, ресницам и волосам. Милана Романова, считающая себя борцом за права женщин, считает, что женщин вынуждают ежемесячно тратить тысячи рублей в салонах и с этим необходимо бороться.

Бьюти-индустрия — путь к зависимости

Милана Романова замечает, что с каждым годом все больше тюменок попадают в ловушку студий красоты и впоследствии не могут представить свою жизнь без посещения соответствующих специалистов.

«Обычно разные услуги оказываются в одном салоне и пока вам делают что-то одно, предлагают попробовать и другую процедуру, уверяя, что это сделает человека красивее. Впоследствии женщина уже не может воспринимать себя в естественном виде, ведь все делают эти процедуры и они напрямую ассоциируются с красотой», — говорит девушка.
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К тому же на услуги бьюти-мастеров постоянно растут цены. Сейчас за маникюр, в среднем, приходится отдавать около 2000-2500 рублей, за наращивание ресниц — 3000-3500 рублей, а ламинирование и окрашивание бровей в районе 1500 рублей. В сумме выходит кругленькая сумма, которую за указанные услуги отдавать необходимо ежемесячно.

«Это уже зависимость. Многие женщины уже не могут ходить с обычными ногтями без покрытия. Они не принимают свои естественные ресницы и брови. Вынужденный отказ от процедуры вызывает стресс. Это ненормально, но индустрия красоты только усиливает ощущение необходимости иметь гелевые ногти, наращенные ресницы и т. д.», — считает феминистка.

Она убеждена, чо с закрепившимся в обществе мнением, о том, что красивая и ухоженная женщина — это обязательно та, что регулярно ходит в салон, нужно бороться.

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Необходимо найти красоту в естественности

Тюменкам, которые хотят вернуться к естественности и отказаться от иглы бьюти-индустрии, Романова советует постепенно снижать количество процедур. К тому же важно понимать, что ресницы, волосы, ногти и брови могут оказаться поврежденными после длительного воздействия используемых мастерами средств.

«Для реабилитации понадобиться время и уход за собой, но в привычном и здоровом формате. Важно научиться принимать себя таким, какие вы есть на самом деле, нужно видеть красоту в этом. Потому что вы прекрасны и без пластиковых ресниц, наращенных волос и километровых ногтей», — говорит Милана.
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Вместе с тем, девушка подчеркивает, что она не выступает против использования услуг мастеров в целом, ее не устраивает именно система, в которую вгоняют женщин. Желания сделать маникюр или другую процедуру должно быть свободным, не стоит делать из этого нечто крайне необходимое для жизни.

«Мне бы хотелось, чтобы в обществе вернулись к истинному пониманию красоты и начали понимать, что она не требует вложения сотен тысяч рублей. Ежедневного базового ухода для этого вполне достаточно», — уверена Романова.
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Мужское мнение учитываться не должно

Одним из главные предметов давления на тюменских женщин, феминистка считает мужчин, восприятие красоты у которых стало искаженным. Во многом эту продиктовано той же индустрией красоты, которая транслирует вполне конкретный образ привлекательной женщины.

«На обложках журналов, в соцсетях, везде мы видим девушек с большими губами, огромными ресницами и т. д. Однако это лишь вариант внешности, это не говорит о том, что все должны выглядеть так. Но мужчина делают таких девушек своим идеалом и дам с другим типом внешности просят измениться, что загоняет их в ловушку салона красоты», — считает феминистка.

Она подчеркивает, что в тренд необходимо активнее внедрять естественность и метода домашнего ухода за собой. Это поможет женщинам чувствовать себя увереннее и принимать свою естественность, что может положительно сказаться на общем настроении и отношении к жизни.

При том процедуры, предлагаемые салонами красоты, не должны быть навязанными. У каждой женщины должно быть право отказаться от подобных услуг и не быть в обществе предметом обсуждения или ассоциацией с неухоженностью.

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