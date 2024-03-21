«Вас подсадили на бьюти-иглу»: тюменская феминистка выступила против салонов красоты

Вместе с тем, девушка подчеркивает, что она не выступает против использования услуг мастеров в целом, ее не устраивает именно система, в которую вгоняют женщин. Желания сделать маникюр или другую процедуру должно быть свободным, не стоит делать из этого нечто крайне необходимое для жизни.