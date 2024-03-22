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Published Сегодня, 03:07

Modified Сегодня, 03:09

Updated Сегодня, 03:09

Тюменцы начали массово закупаться недорогим пивом

«Берут целыми ящиками»: тюменцы массово закупаются недорогим пивом

22 марта 2024, 03:07
Фото: 1MI

Тюменцы начали массово закупаться недорогим пивом

Тенденция возникла на фоне слухов о том, что с 1 апреля пиво подорожает. С полок магазинов тюменцы сметают напитки в стеклянных бутылках и алюминиевых банках.

Тюменцы начали массово скупать пиво, боясь роста цен. Об этом Ura.ru рассказали источники, знакомые с ситуацией.

«С начала недели среди посетителей значительно вырос спрос на пиво стеклянных бутылках и алюминиевых банках. Покупатели прямо говорят, что запасаются напитком потому, что с начала апреля его стоимость может вырасти на 10 — 15%. Некоторые берут целыми ящиками», — сообщил сотрудник одного из магазинов разливных напитков.
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Скупают жители Тюмени пиво и в сетевых магазинах.

«Люди стали брать больше пива в стекле и пластиковой таре емкостью от одного литра. В основном, это напитки с большим сроком хранения. Некоторые покупатели говорят, что готовятся к началу апреля. Якобы с этого времени пиво будет стоить значительно дороже», — рассказал представитель одного из гипермаркетов.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы стали чаще заказывать автозапчасти через интернет — продажи выросли на 70%. Тратить на запчасти они также стали больше.

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