Осталась в Ялуторовске ради бабушки: подробности ДТП, в котором погибли студенты

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Одна из погибших — 17-летняя Анастасия, в прошлом году закончила девятый класс и поступила в ялуторовский колледж. Она планировала учиться в Тюмени, но не смогла.
«Передумала, потому что мама работает вахтами, дома оставалась больная бабушка. Поэтому поступила тут, но ездила в Тюмень на курсы визажиста. Хорошая девочка. У нее есть старший брат, отец с семьей не живет, но регулярно с детьми общался», — рассказала 72.ru знакомая погибшей.
В агроколледже Ялуторовска рассказали, что второй погибший — 20-летний парень, учился у них, но был отчислен.
Прощание с Анастасией состоится в Ялуторовске, 23 марта. Отпевание в храме начнется в 12:00.
Напомним, что в момент аварии в машине находились четыре студента. Выжившие — 19-летний водитель и 20-летний пассажир, получили тяжелые травмы. Автомобилист ездил на летней резине, а за 2023–2024 годы успел получить 47 штрафов за тонировку, превышение скорости и отсутствие ОСАГО.
Ранее «Наш город» сообщал, что после ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень погиб отец девятерых детей. Мужчина скончался не приходя в сознание. Его дети и жена получили травмы.