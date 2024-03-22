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Стали известны первые подробности ДТП, в котором погибли студенты из Ялуторовска

Осталась в Ялуторовске ради бабушки: подробности ДТП, в котором погибли студенты

22 марта 2024, 08:13
Фото: ГИБДД Тюменской области

Стали известны первые подробности ДТП, в котором погибли студенты из Ялуторовска

Авария произошла поздним вечером 20 марта на 47 километре трассы Тюмень — Омск. В ДТП погибли 17-летняя девушка и 20-парень, еще двое получили тяжелые травмы.

Одна из погибших — 17-летняя Анастасия, в прошлом году закончила девятый класс и поступила в ялуторовский колледж. Она планировала учиться в Тюмени, но не смогла.

«Передумала, потому что мама работает вахтами, дома оставалась больная бабушка. Поэтому поступила тут, но ездила в Тюмень на курсы визажиста. Хорошая девочка. У нее есть старший брат, отец с семьей не живет, но регулярно с детьми общался», — рассказала 72.ru знакомая погибшей.

В агроколледже Ялуторовска рассказали, что второй погибший — 20-летний парень, учился у них, но был отчислен.

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Прощание с Анастасией состоится в Ялуторовске, 23 марта. Отпевание в храме начнется в 12:00.

Напомним, что в момент аварии в машине находились четыре студента. Выжившие — 19-летний водитель и 20-летний пассажир, получили тяжелые травмы. Автомобилист ездил на летней резине, а за 2023–2024 годы успел получить 47 штрафов за тонировку, превышение скорости и отсутствие ОСАГО.

Ранее «Наш город» сообщал, что после ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень погиб отец девятерых детей. Мужчина скончался не приходя в сознание. Его дети и жена получили травмы.

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